"Було дуже страшно за дітей": повінь накрила Закарпаття серед ночі, люди ледь встигали вибиратися із затоплених хат

"Було дуже страшно за дітей": повінь накрила Закарпаття серед ночі, люди ледь встигали вибиратися із затоплених хат

Ускладнює роботу рятувальників те, що рівень води не падає, йдуть постійні дощі.

На Закарпатті внаслідок потужного дощу підтопило десятки домогосподарств та будинків. Деякі села залишилися відрізаними від світу, адже дороги розмило. Вода затопила хати за лічені хвилини.

Про те, як сталося, що вода так швидко затопила обійстя і рятувальники досі не можуть упоратися з наслідками - 5 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, місто Рахів від води постраждало найпершим. І саме на Рахівщині негода наробила найбільше лиха.

Потужна повінь накрила Закарпаття серед ночі. Одразу кілька річок вийшли з берегів й пішли на людські обійстя. У підвалах, де люди тримали запаси на зиму та техніку, нині більше двох метрів води. Перелякані люди разом з дітьми ледь встигали вибиратися із затоплених хат.

"Такого ніколи тут не було. Було дуже страшно за дітей. Йшов великий дощ, ми чули, як тече вода...", - розповідають місцеві.

На Закарпатті через потужний дощ підтопило десятки господарств та будинків | Новини України

Підтопило й півдесятка доріг. Водій, що намагався проїхати одну з таких, ледь не загинув. Автівку знесло у річку. На щастя, чоловік зміг вибратися сам, а от машину з води довелося витягувати рятувальникам. На Хустщині деякі села залишилися відрізаними від світу, бо води на дорогах більше ніж пів метра.

Рятувальники працюють від 5-ї ранку - ліквідовують наслідки стихії, але підвали, двори та навіть будинки й досі у воді. Її просто не встигають відкачувати.

Ускладнює роботу те, що рівень води не падає, йдуть постійні дощі, а, за прогнозами синоптиків, найближчі кілька днів погода тільки гіршатиме.

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