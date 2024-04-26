Було лише 2% на життя: захиснику України провели унікальну операцію із видалення пухлини з серця

Українському військовому давали 2 відсотки зі 100, що він виживе. Він після поранення дізнався, що в його серці пухлина розмір з саме серце. Таких оперативних втручань у світі проведено одиниці. 13 годин хірург Володимир Мороз з командою оперували бійця Руслана Тищенка. Впродовж 4 години його серце було за межами тіла. За життя нацгвардійця боролося 60 фахівці.

Про неймовірну історію порятунку - Ірина Маркевич.

Захисник під час обстрілу отримав тяжке поранення

Руслан Тищенко - нацгвардієць, командир інженерно-саперного взводу. Повномасштабне вторгнення зустрів на роботі. Він тоді був на харківському напрямку. І це була складна операція у тилу ворога. Саперна група потрапила під танковий обстріл. Побратими його витягнули. Висока ампутація - це була єдина можливість врятувати йому життя

"Він був пригнічений був. І я довго намагалася відновити його психологічний стан, повернути до життя, спонукати до того, що життя на цьому не закінчується, що можна жити. І я завжди казала йому, слухай, ну ти радій, що в тебе тільки однієї ноги немає", - каже дружина захисника Ірина.

Дружина військового

Вона щодня спонукала його до руху. Численні операції, тренування, і протезування в США. Руслан навчився ходити. І здавалось - можна повертатися до дому, у рідний Харків та забути про лікарняні палати. Залишилося пройти ВЛК і це мала бути формальність. Але кардіологи знаходять пухлину в серці.

Пухлина у серці - як вдалось врятувати захисника України

Коли Іра дізналася про пухлину в серці, вже не могла витримати.

"Коли я дізналася про серце, це такий удар був. І особисто для мене, я не була готова", - згадує Ірина.

Вона його ледь не втратила на війні. А тепер онкологія і прогнози лікарів - без операції Руслан не доживе до нового року. А до нього лишається 3 тижні.

"У нього шансів на життя лише 2 відсотки, 2 із 100. Але, каже, 2 відсотки – це теж багато. Давайте скористаємося тими двома відсотками, бо він все одно помре. І сказала, якщо хочете побачити сина живим, а дочці сказала, якщо хочеш побачити батька, приїжджай. Щоб не було пізно", - згадує жінка.

Під час першої операції лікарі побачили серце, і такого розміру, як серце була пухлина, яка проросла в ліву частину. Під час цього втручання зрозуміли, що допомогти не можуть.

Вони зашили Руслана і почали готуватися до найважчої операції в його житті і в кар'єрі найдосвіченіших хірургів. Руслану не підходила трансплантація, не було жодної альтернативи.

Такі втручання у світі одиничні. У відділені кардіохірургії Тернопільської обласної лікарні вивчили досвід усіх клінік, де колись робили щось подібне. Проконсультували з українськими колегами, і ухвалили рішення видалили серце, прооперувати його окремо і вшити назад. Щоб відточити план операції, кардіохірурги тренувались на серцях, які анатомічно дуже близькі до людських.

Руслан Тищенко з дружиною

13 годин за операційним столом було одразу кілька команд хірургів та анестезіологів. Найважливіший етап коли дістали серце - організм тримався на апараті штучного кровообігу. Хворе серце охолодили спеціальними розчинами, і оперували окремо, виділяючи здорові тканини від пухлини. Ліву - повністю уражену стінку сформували з бичого перикарда - цей біологічний матеріал спеціально обробляють і готують для кардіохірургії. А тоді серце вшили назад і запустили. На кілька секунд завмерли усі, хто був поруч, поки не почули, як серце Руслана знов почало битися.

Щоб Руслан вижив - працювало все відділення, 60 фахівці. Місяць у Руслана майже не було сил підвестися.

З моменту операції минуло вже понад 4 місяці. Руслан на реабілітації у Києві.

І попри те, що їх район у Харкові розбитий, а у квартирі гуляє вітер - Руслан мріє повернутися до дому. Пройтися по рідному Харкову. За два роки він об'їздив всю країну і побував за океаном, але кращого міста не знайшов.

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