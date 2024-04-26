Було лише 2% на життя: захиснику України провели унікальну операцію із видалення пухлини з серця

Медики дивом врятували захисника України.
Українському військовому давали 2 відсотки зі 100, що він виживе. Він після поранення дізнався, що в його серці пухлина розмір з саме серце. Таких оперативних втручань у світі проведено одиниці. 13 годин хірург Володимир Мороз з командою оперували бійця Руслана Тищенка. Впродовж 4 години його серце було за межами тіла. За життя нацгвардійця боролося 60 фахівці.
Про неймовірну історію порятунку - Ірина Маркевич.
Захисник під час обстрілу отримав тяжке поранення
Руслан Тищенко - нацгвардієць, командир інженерно-саперного взводу. Повномасштабне вторгнення зустрів на роботі. Він тоді був на харківському напрямку. І це була складна операція у тилу ворога. Саперна група потрапила під танковий обстріл. Побратими його витягнули. Висока ампутація - це була єдина можливість врятувати йому життя
"Він був пригнічений був. І я довго намагалася відновити його психологічний стан, повернути до життя, спонукати до того, що життя на цьому не закінчується, що можна жити. І я завжди казала йому, слухай, ну ти радій, що в тебе тільки однієї ноги немає", - каже дружина захисника Ірина.
Вона щодня спонукала його до руху. Численні операції, тренування, і протезування в США. Руслан навчився ходити. І здавалось - можна повертатися до дому, у рідний Харків та забути про лікарняні палати. Залишилося пройти ВЛК і це мала бути формальність. Але кардіологи знаходять пухлину в серці.
Пухлина у серці - як вдалось врятувати захисника України
Коли Іра дізналася про пухлину в серці, вже не могла витримати.
"Коли я дізналася про серце, це такий удар був. І особисто для мене, я не була готова", - згадує Ірина.
Вона його ледь не втратила на війні. А тепер онкологія і прогнози лікарів - без операції Руслан не доживе до нового року. А до нього лишається 3 тижні.
"У нього шансів на життя лише 2 відсотки, 2 із 100. Але, каже, 2 відсотки – це теж багато. Давайте скористаємося тими двома відсотками, бо він все одно помре. І сказала, якщо хочете побачити сина живим, а дочці сказала, якщо хочеш побачити батька, приїжджай. Щоб не було пізно", - згадує жінка.
Під час першої операції лікарі побачили серце, і такого розміру, як серце була пухлина, яка проросла в ліву частину. Під час цього втручання зрозуміли, що допомогти не можуть.
Вони зашили Руслана і почали готуватися до найважчої операції в його житті і в кар'єрі найдосвіченіших хірургів. Руслану не підходила трансплантація, не було жодної альтернативи.
Такі втручання у світі одиничні. У відділені кардіохірургії Тернопільської обласної лікарні вивчили досвід усіх клінік, де колись робили щось подібне. Проконсультували з українськими колегами, і ухвалили рішення видалили серце, прооперувати його окремо і вшити назад. Щоб відточити план операції, кардіохірурги тренувались на серцях, які анатомічно дуже близькі до людських.
13 годин за операційним столом було одразу кілька команд хірургів та анестезіологів. Найважливіший етап коли дістали серце - організм тримався на апараті штучного кровообігу. Хворе серце охолодили спеціальними розчинами, і оперували окремо, виділяючи здорові тканини від пухлини. Ліву - повністю уражену стінку сформували з бичого перикарда - цей біологічний матеріал спеціально обробляють і готують для кардіохірургії. А тоді серце вшили назад і запустили. На кілька секунд завмерли усі, хто був поруч, поки не почули, як серце Руслана знов почало битися.
Щоб Руслан вижив - працювало все відділення, 60 фахівці. Місяць у Руслана майже не було сил підвестися.
З моменту операції минуло вже понад 4 місяці. Руслан на реабілітації у Києві.
І попри те, що їх район у Харкові розбитий, а у квартирі гуляє вітер - Руслан мріє повернутися до дому. Пройтися по рідному Харкову. За два роки він об'їздив всю країну і побував за океаном, але кращого міста не знайшов.
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