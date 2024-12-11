"Було відчуття образи": військовий з тяжким пораненням шокував, як лікарі вимагали від нього гроші

До ліквідації МСЕК залишилося 20 днів. Поки натомість лікарі малинської лікарні зажадали 2 тисячі доларів та 10 тисяч гривень, щоб переоформити 3 групу інвалідності військовому, який дістав її через поранення на фронті.

Лікарям висунуто підозри, однак від роботи їх не відсторонили — з'ясувала кореспондентка ТСН Ірина Маркевич.

Що розповів військовий

Військовий не показує своє обличчя і просить називати Григорієм, бо Малин, що на Житомирщині — місто маленьке, всі одне одного знають. Поранення він дістав ще на початку вторгнення.

"Руки, ноги, голова, грудна клітка була поранена, легеня була прострелена", — каже військовий.

Після лікування і реабілітації Григорій отримав 3 групу інвалідності. Через рік настав час отримати медичні висновки для її подовження. У лікарні запропонували вирішити питання швидко.



"Давайте домовляться, у вас там не вистачає деяких документів, довідок — ми вам все зробимо і тоді будемо розраховуватися. Вони сказали суму і сказали термін, скільки чекати — дві тисячі доларів", — каже військовий.

Григорій

10 тисяч гривень — аби виписка була такою, щоб інвалідність можна було підтвердити. Григорій погодився, вийшов з лікарні і звернувся до Служби безпеки у Житомирській області.

"Злитися я перестав після того, що пережив. А от відчуття, як образа. Без нецензурних слів хотілося взяти і табуретку об голови кинуть, але думаю — давайте вже робити за законом, кожен має бути покараний за свої дії", — каже він.

Весь процес до кінця військовий вже проходив разом з правоохоронцями. Коли хабарі були сплачені, секретарка лікувально-консультативної комісії зателефонувала Григорію і повідомила, що питання вирішено. Можна йти до місцевого МСЕК та отримати потрібний висновок. Далі за справу взялися вже безпосередньо правоохоронці і висунули підозри.

Що кажуть підозрювані медики

"Відтоді минуло кілька тижнів. Ми звертаємося до керівниці Малинської лікарні, аби дізнатися, чи залишаються на посадах лікарі, що отримали підозри, і чи проводиться внутрішнє розслідування у закладі", — каже кореспондентка ТСН.

Але якщо піднятися двома поверхами вище її приймальні, то на робочому місці можна знайти лікаря, якому оголосили підозру. ТСН розшукала лікаря Процюка Олександра Миколайовича. Спілкуватися на камеру він не хоче. Але за зачиненими дверима не проти поговорити.

Лікар, якого підозрюють у хабарництві

Лікар-травматолог, що отримав підозру, вийшов під заставу у 240 тисяч гривень. На запитання, чи був хабар, він не відповідає, але вказує, що йому не подобається у справі — зокрема формулювання "вимагав хабар", за його словами, не відповідає дійсності.

"Пацієнт поступив на лікування. Він вже тут — що вимагати? Він вже тут, він без виписки не вийде", — каже лікар.

Є у справі і таке формулювання — "лікарі створили схему". І до цього у травматолога теж є зауваження.

"Жодних робочих стосунків з секретарем ЛКК я не мав", — запевняє підозрюваний.

Секретарки лікарської комісії у лікарні ТСН не знайшла. Під час слідчих дій поліція Житомирщини вилучила в її кабінеті ті самі гроші, що вона вимагала за підтвердження 3 групи інвалідності. Обшуки у секретарки проводили і вдома.

Гроші, які знайшли під час обшуку

Що кажуть правоохоронці

"Під час обшуків за місцем проживання було вилучено 20 тисяч доларів США. Мала зв'язки з працівниками МСЕК, а також з іншими лікарями. Їй повідомили про пособництво", — каже старший слідчий ОВС СУ ГУНП у Житомирській області Віталій Піонтківський.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна. Це якщо провина буде доведена. Поки секретарка ЛКК теж вийшла під заставу у 240 тисяч гривень.

Через 20 днів МСЕК як структура мають зникнути, але хабарницькі жнива тривають. У Малині, коли Григорію пропонували "вирішити питання", рекомендували не затягувати з грошима, щоб встигнути все зробити до реформи.

"Жнива" МСЕК перед ліквідацією! У військового вимагали хабар за оформлення інвалідності!

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