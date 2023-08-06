Було всього 3 дрони: деталі і наслідки удару по "Оленегорському горняку" – розбір Цаплієнка

Удар по російському десантному судні "Оленегорський горняк" біля Новоросійська може вплинути на перебіг війни.

Про це заявив журналіст ТСН Андрій Цаплієнко в ефірі "ТСН. Тиждень".

За його словами, йдеться про порушення логістичного ланцюжка забезпечення російського угруповання через Бердянськ і Маріуполь.

"Бо саме десантні кораблі, такі, як цей "Оленегорський горняк", – і доправляють різні вантажі окупантам. Але, з іншого боку, – що важливіше, – це і удар по російському нафтовому експорту. Новоросійськ – один з головних нафтових портів Росії. Через нього проходить 600-т тисяч барелів нафти на день", – пояснив Цаплієнко.

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Журналіст зауважив, що знищення росіянами зернового коридору фактично завалило їхній нафтовий коридор. Він нагадав, що атаці по Новоросійську передували російські удару по Ізмаїлу.

"Як тільки Україна поставила на ноги експорт зерна по Дунаю - окупанти одразу атакували ударними безпілотниками стратегічний порт Ізмаїл.

Пошкодили зерно-сховища, портову інфраструктуру, морський вокзал. Жахливо все горіло. Знищено десятки тисяч тонн зерна! А румуни зі свого боку просто все фільмували. І жодним чином не відреагували, що на їхню територію впав російський безпілотник", – зазначив Цаплієнко.

Журналіст певен, що НАТО і далі боїться воювали з Росією.

"Суботня нічна атака по російському танкеру SIG біля Керченського мосту - це також, на мою думку, те, що сигналізує росіянам: ви хочете перетворити Чорне море на російське море? У вас немає шансів", – каже гість ефіру.

Україна оголосила про військову загрозу в акваторії шести російських портів: Анапи, Новоросійська, Геленджика, Туапсе, Сочі, Тамані. Цаплієнко пояснив, що це означає:

"Міжнародні страхові компанії припинять страхувати російські судна! Причому, скрізь у всьому світі! І морська торгівля для росіян буде дуже дорогим задоволенням.

До речі, SIG – один з найновіших російських танкерів. 2014 року він спущений на воду. І спеціалізується на перевезенні пального для російської армії. Так що він може вважатися військовою ціллю. Головне, він незаконно знаходився в українських територіальних водах. Бо Керч – це Україна. І ми попереджали ще з 21 липня, що будемо вважати такі кораблі військовою ціллю. Я говорив з хлопцями, які причетні до атаки на танкер. Кажуть, що було всього три дрони. Один досяг своєї цілі. А тепер уявіть, що буде, якщо по російських цілях - стартуватимуть не три, а шістдесят дронів одночасно", – розповів журналіст.

На його думку, дрони – це найшвидший об’єкт у Чорному морі. І російських флот, навіть якщо знищить дві третини цих дронів, - фактично зазнає таких втрат, що не зможе ефективно діяти.