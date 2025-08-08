“Були такі, що хотіли у “Вагнер”: звільнений з полону “азовець” розповів, як українці йдуть воювати на боці РФ

Артем Віговський / © ТСН

Військовослужбовець 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Артем Віговський, який повернувся з полону, розповів, як росіяни у катівнях вербували українців брати громадянство країни-агресорки та воювати на боці окупантів.

Про це він сказав у інтерв’ю військовій кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

Артем Віговський зазначив, що у російських колоніях українським військовополоненим розповідають, що «РФ вже захопила Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області». Також українців переконують, що «вони нікому не потрібні» на Батьківщині та пропонують громадянство РФ.

«Вони іноді ходили по камерах і казали: „приймай громадянство, навіщо тобі воювати, ти ж воюєш за Зеленського, от Україна — це ж братський народ“. Але якщо це „братній народ“, то брат не йде війною і нічого не відбирає», — зауважив «азовець».

Військовий зазначив, що деякі полонені українці приймають громадянство РФ: «Були такі люди, які приймали громадянство. Тут різні моменти. По-перше, це люди з Донецької, Луганської областей. Був один, коли місце реєстрації Львівська область. Навіть такі були. Були навіть такі, які казали, що хочуть вступити до „Вагнера“ чи цього підрозділу Богдана Хмельницького, щоб воювати проти України».

Артем Віговський пояснив мотив таких вчинків: «Є такі люди, які вважали, що їх зрадили у Маріуполі. Вони виконували свій обов’язок, їх зрадили. Коли мене питали, я казав — „мене зрадили, я не хочу воювати“. Робив все, щоб зберегти життя та здоров’я. Доводилось так казати, на жаль. Бо якщо ти не казатимеш те, що вони хочуть почути — у тебе будуть проблеми».

Нагадаємо, в Україні до 6 років позбавлення волі засудили звільненого з російського полону контрактника. Військового звинуватили у дезертирстві.