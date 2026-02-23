- Дата публікації
"Були вогонь і дим": школярка розповіла деталі вибуху в ліцеї Дніпра (фото)
Школярка з Дніпр розповіла подробиці вибуху на уроці. На зробленому нею фото видно предмет, схожий на боєприпас.
Вибух у ліцеї Дніпра 23 лютого стався під час уроку «Захист України». Школярка-очевидиця заявила про можливе використання шумової гранати. Поліція повідомила про двох постраждлих дітей.
Про це ТСН.ua розповіла учениця, яка на момент вибуху перебувала у ліцеї.
Школярка описала подробиці вибуху у ліцей №137.
«Я учениця з іншої школи, приїхала на „захист України“ до 137-го ліцею. Проходив урок та був вибух, вогонь та дим. Всіх оглушило. Всі швидко вибігли, потім всі стояли біля подвалу. Через 5 хв. всіх загнали назад у підвал», — розповіла дівчинка.
Причина вибуху в ліцеї Дніпра
За її словами, причиною вибуху могла стати детонація шумової гранати. Зауважимо, що ні поліція, ні інші органи наразі про таку інформацію не повідомляли.
«Як я знаю: це кинули чи шумову гранату, чи щось схоже. Зараз на місті перебувають всі служби. Але коли ми перебували в підвалі, там нікого більше не випускали», — сказала школярка.
Вона також заявила про постраждалу.
«З паралельного класу у дівчини є забій на нозі, не може встати», — сказала дівчинка.
Фото з ліцею №137 після вибуху
Вона також надала фото з підвалу, де стався інцидент. На кадрах видно металевий предмет зеленого кольору, схожий на хвостову частину боєприпасу.
На іншому фото видно підвальне приміщення, в якому стоять люди, зокрема у військовій формі. На столах лежить стрілецька зброя.
Заява поліції про вибух у ліцеї Дніпра
У поліції Дніпра повідомили, що про інцидент у ліцеї дізналися з соціальних мереж. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Вони зафіксували обставини та провели першочергову перевірку.
Поліція назвала причину вибуху.
«За попередньою інформацією, під час показу учням демонстративних боєприпасів стався вибух та задимлення», — вказано в заяві.
Через інцидент травмувалися двоє дітей. За попередніми даними, у них легкі тілесні ушкодження.
Зараз вирішується питання про надання події правової кваліфікації та відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, 23 лютого в дніпровському ліцеї №137 стався вибух, імовірно через необережне поводження зі зброєю під час демонстрації в підвалі. За повідомленнями в соцмережах, приміщення затягло димом, могли постраждати учні. Поліція виїхала на місце для з’ясування обставин, хоча заяв на лінію 102 не надходило.