Бумеранг повертається до Путіна: яка користь від рейду РДК та чому не варто йти на Москву

Бійці "Російського добровольчого корпусу" (РДК) здійснили черговий рейд на територію РФ, наводячи жах на мешканців Курської та Белгородської областей. Новину про те, що росіяни, які перейшли на наш бік та відкрито боряться з режимом Путіна, активно обговорюють в Україні та світі.

Військові експерт Ігор Романенко розповів сайту ТСН.ua навіщо потрібні такі рейди, як вони впливають на хід війни та чим корисні для України.

Експерт підкреслює, що передусім – це значний морально-психологічний тиск на ворога. У складі добровольчого легіону "Свобода Росії", РДК та "Сибірській батальйон" служать росіяни, які неприязно ставляться до Путіна та готові нищити його диктаторський режим.

Їхні рейди – це своєрідне отверезіння росіян, які живуть на прикордонних територіях. Війна, яку вони так гаряче або мовчки підтримували – тепер гучно стукається у їхні двері.

Підрозділи легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та "Сибірського батальйону" / Фото: wikipedia.org

Війна вертається, звідки прийшла

Ігор Романенко каже, що користь від таких рейдів дуже велика і вони матимуть чимало важливих для України наслідків.

Передусім, це ламає міф про могутність армії Путіна, якщо загін добровольців зумів знайти у ній шпарину та перетнути кордон і вести там бойові дії.

"Звісно, що задіяні сили добровольців не надто великі, але цілком достатні для здійснення рейдів у тилу противника. До речі, російські добровольці вже здійснювали схожі вилазки. Але саме цей рейд має велике значення, бо відбувається напередодні виборів президента Росії. Ну, а його тривалість залежить від задіяного потенціалу – чим він більший, тим краще для добровольців", - розповідає сайту ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу (2006-2010 рр).

Військовий експерт акцентує увагу, що варто оцінювати не масштаби цього прориву, а сам факт його здійснення.

"Прохід добровольців підтримували вогневим прикриттям. У них є техніка, є танки, але їх кількість незначна. Тим не менше, щоб протидіяти цій силі, росіяни будуть змушені стягувати до "дірявого" кордону додаткові ресурси. Це можуть бути, як резервні військові частини, так і зняті з фронту, аби загасити "пожежу". Якщо з фронту, то це для нас найкращий варіант, бо на якійсь з ділянок не буде наступальних дій", - пояснює Ігор Романенко.

Дії російських добровольців у Бєлгородській області – не останнє повстання в РФ / Фото: Телеграм-канал "ЛСР"

Як та коли зміниться ситуація на фронті

За словами військового експерта, росіяни вже не можуть інтенсивніше наступати по фронту, на усіх його напрямках. Тому прорив добровольців у тил ворога – це, як мінімум, психологічний тиск на тих, хто зараз сидить в окопах.

"Інтенсивність наступу росіян спадає. Так, вони зуміли сформувати необхідні резерви наприкінці минулого та на початку цього року, але ці резерви вже вичерпуються. Ворог щоденно "стирає" величезні ресурси об нашу оборону. Завдяки цьому вже зараз фіксується стабілізація ситуації на окремих напрямках фронту. Якщо підтримка західних партнерів по боєприпасах та витратних засобах, які нам вкрай необхідні, буде продовжуватися, то я гадаю, що вже у квітні стабілізація відбудеться по всій лінії фронту. Хоча не слід забувати, що там ми маємо справу з досить потужним угрупуванням противника, у якого на озброєнні є важка техніка, що дісталася їм від "вагнерівців", - роз’яснює деталі Романенко.

Спокій для росіян скінчився

Військовий експерт переконаний, що дії добровольців мають позитивний результат, оскільки під час рейду вони знищують певну кількість противника.

"Можливо, ця кількість знищених ворогів буде невелика, але це відбувається. І це насамперед бачать росіяни, які чують стрілянину та вибухи біля своїх домівок – спокій для них закінчився. А Путіну бумерангом повертається те, що він посіяв у Криму та Донбасі. Тобто громадяни РФ зі зброєю в руках боряться за свої права. І це не напад на іншу державу. Це кардинально відрізняється від подій 2014 року, коли саме російські війська захоплювали український Крим та Донбас і повторювали, що "їх там немає", - зазначає Ігор Романенко.

Війна, яку росіяни мовчки підтримували – тепер гучно стукається у їхні двері / колаж ТСН.ua

Бажання йти на вибори відпаде

У рейді РДК експерт вбачає морально-психологічну складову, яка досить змістовно впливає на громадян РФ, особливо, напередодні виборів. Дехто з них вже втікає зі своїх домівок – подалі від війни, а більшість вагатиметься, чи варто йти на виборчі дільниці.

"Прорив кордону силами РДК та масоване застосування наших безпілотних апаратів по декількох областях Росії дає зрозуміти "глибинному" російському народу, що не все так добре, як каже їм Путін, а місцями може бути і геть непереливки. Все це підриває велич Путіна, його пиху. І у місцях, де діють добровольці зриваються заплановані диктатором вибори. Це теж дуже важливий фактор", - каже Ігор Романенко.

Російські добровольці. Фото: X (Twitter)

Експерт додає, що рейд добровольців зачіпає і воєнно-дипломатичний аспект, бо це впливає і на наших союзників у світі, які бачать, що відбувається на території РФ.

"Це також гарний сигнал нашим міжнародним партнерам, що варто допомагати Україні і потрібно робити цю допомогу більш швидкою та рішучою. Події на прикордонні РФ ще раз доводять, що Путін розуміє лише мову сили, тим більше, коли частина його країни поринає в хаос", - додає Романенко.

До Москви йти не потрібно

Експерт вважає, що бійцям РДК не потрібно захоплювати якісь нові міста у РФ та утримувати їх, а тим більше йти на Москву. Більшість росіян поки не підтримує такі радикальні дії добровольців, а щоб змінилася їх думка – потрібен певний час та повторення таких рейдів.

"Захоплювати якісь великі міста добровольцям РДК немає сенсу, а тим більше тримати оборону. Війна – це дії, які відбуваються на підставі об’єктивних законів. Тому варто враховувати співвідношення наявного потенціалу. Сили у добровольців РДК не великі, та й Путін не зацікавлений у тому, щоб все це довго тривало. Путін добре розуміє, що він втрачає від такої ситуації, тому зробить все, щоб придушити цей спротив та припинити рейд територією РФ. Тут питання у тому, як довго бійці РДК зможуть протриматися, щоб якнайбільше насолити ворогу", - зауважує Ігор Романенко.

Бійцям РДК не потрібно захоплювати якісь нові міста у РФ та утримувати їх, а тим більше йти на Москву / Фото: ТСН.ua

Обстрілів з боку РФ поменшає

Він додає, що місця, де зараз діє РДК – це якраз ті точки, з яких росіяни постійно обстрілюють ракетами територію України.

За словами Ігоря Романенка, навряд чи підрозділи РДК будуть цілеспрямовано знищувати російські ракетні комплекси. Але якщо там ведуться бойові дії, то ворог буде змушений відвести їх подалі від кордону аби не потрапляти під дію наших вогневих засобів.

"З прикордонних територій ворог постійно обстрілював українські міста вбиваючи мирне населення. Саме звідти летіли ракети С-300 та гатила ворожа артилерія по Харківщині та Сумщині. Гадаю, що бойові дії на цих територіях РФ, якраз дуже законні. Тому зараз там відбувається своєрідна "профілактика". Я вже колись казав, що ворожі ракети потрібно знищувати, ще до їх запуску, це набагато ефективніше, ніж збивати їх у повітрі. Тому такі рейди корисно повторювати, маючи для цього сили і можливості", - підсумовує Ігор Романенко.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав про те, що добровольці прорвали кордон, але чи підуть на Москву: військові експерти назвали сценарії подій у Росії.

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