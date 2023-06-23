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Бункер для всієї вулиці: під Києвом чоловік побудував бомбосховище від російських ракет (фото)

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
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Бункер для всієї вулиці: під Києвом чоловік побудував бомбосховище від російських ракет (фото)

Кирило Барашков збудував у приватному секторі біля Києва власний бункер / колож ТСН.ua

В Києві можна було б набудувати таких штук 500 з тих грошей, що місто виділило на укриття, які діють.

В соціальних мережах активно обговорюють бункер, який збудував киянин для безпечного укриття своєї родини від російських ракет. Незвичне сховище розташоване в приватному секторі під Києвом.

Сайт ТСН.ua поспілкувався з господарем укриття.

Кирило Барашков працює адвокатом, але більшу частину робочого часу займається волонтерською діяльністю.

"Я живу в селі Крюківщина, поруч з Києвом. Свій бункер збудував на нашій вулиці в приватному секторі. Усіх це так зацікавило, наче я збудував машину смерті для Росії. Тут все дуже просто – хочете вберегтися, збирайтеся гуртом і будуйте. Нічого складного у цьому немає", - пояснює нам Кирило Барашков.

Навіщо і як збудував бункер

Його бункер збудований на глибині 5 метрів. Він достатньо глибокий та надійний. Хоча зовні схожий на звичайний сільський льох тільки з євроремонтом.

Потрапити до сховища можна довгими сходами / ©
Потрапити до сховища можна довгими сходами

До підземелля ведуть довгі сходи. Під землею є кімната на 14 квадратних метрів та невеличка господарська комірчина. Стіни оббиті вагонкою, а стелю захищає два метри армованого бетону.

"Бункер збудований за всіма стандартами. В мене є старовинний товариш - виконроб, з яким ми багато чого збудували у цьому житті. Зараз він військовий, а коли був на ротації, вирішили побудували бункер, який він сам спроєктував. Це сталося після потужного ракетного удару по Києву 10 жовтня минулого року. Після жорстких прильотів по місту, я собі сказав: все, більше перечікувати ракетні обстріли у будинку не вийде, потрібно щось робити. З цього все почалося, адже там, де ми живемо не було ніякого укриття. Нічого складного в процесі будівництва не було. Єдине – це дочекатися, коли він вже буде готовий. У мене вагітна дружина, тому безпека була на першому місці", - розповідає сайту ТСН.ua  Кирило Барашков.

Під землею є кімната на 14 квадратних метрів та невеличка господарська підсобка / ©
Під землею є кімната на 14 квадратних метрів та невеличка господарська підсобка

Сховище з каміном та Інтернетом

Будівництво бункера зайняло два місяці часу. Тож від грудня 2022 року у ньому ховаються від російських ракет родина Барашкова та сусіди. Кирило надав доступ до бомбосховища усім хто живе на цій вулиці.

Невеличке приміщення можна обігрвати каміном / ©
Невеличке приміщення можна обігрвати каміном

"В бункері все демократично. Не чути зовнішнього шуму, можна спокійно спати, що я інколи роблю. Хоромів не будував. Є сходи вниз, а там кімната – вона розрахована на декілька чоловік. На стінах є символічні прикраси – пару грамот та державні символи, картина. Достатньо м’яких меблів, щоб посидіти виспатися або культурно відпочити", - розповідає нам господар бункеру.

Він додає, що постійно до бомбосховища приходять 5-7 сусідів із вулиці. Буває, що лише двоє приходять, бо не всі турбуються про власну безпеку.

"Закривати бомбосховище під час війни – це було б занадто жорстко, тому я його не закриваю. Всі кому лячно під час тривоги, можуть туди прийти і спокійно пересидіти небезпеку. Я встановив там камін для опалення, у бункері зроблена подвійна вентиляція. Також є електрообігрівач, працює Інтернет, зроблено необхідний запас води, біотуалет. Все по стандартах. Я вважаю, що такий бункер зараз найпотрібніша річ для життя в наших умовах. Але наші люди чекають поки їм хтось збудує, ходять до брудних підвалів або бідкаються, що влада не ремонтує бомбосховищ. Дивно це спостерігати – повний Епіцентр народу, який купує все для ремонту квартир, до яких може прилетіти ворожа ракета. Та ви візьміть люди-добрі, скиньтеся та побудуйте для себе таку надійду штуку! Щоб хоча б дітей своїх захистити", - зазначає Кирило.

В його бункері тільки однин вхід, а це доволі небезпечно на випадок влучання ракети.

Але, як запевняє Барашков, в господарській комірчині у нього є лом, яким, у випадку влучання, можна розібрати завал та вибратися на поверхню.

У підземеллі достатньо м’яких меблів, щоб посидіти або виспатися / ©
У підземеллі достатньо м’яких меблів, щоб посидіти або виспатися

Чоловік каже, що чув про виділення грошей на облаштування бомбосховищ у Києві, коли ще йшлося про 1,5 мільярда гривень.

"Я тоді підрахував, що на ці гроші можна було збудувати з нуля 300 таких бункерів як у мене, а, можливо, й усі 500. Усе місто можна було б покрити такими сховищами. Складного там нічого немає. Було б бажання", - ділиться своїми спостереженнями Кирило.

У бункері є вільний доступ до інтернету, можна працювати і під час тривоги / ©
У бункері є вільний доступ до інтернету, можна працювати і під час тривоги

Що буде з бункером після війни

До речі, чоловік каже, що будівництво укриття йому стало у 18 тисяч доларів.

"Поки до мене ніхто за порадами стосовно будівництва не звертався. Та й досвід я передати не можу, бо ж я не будівельник", - каже Кирило Барашков.

Він додає, ще не думав, що буде робити зі своїм бункером, коли закінчиться війна. Можливо, створить там чоловічий клуб для спілкування з сусідами. Жартує, що усіх так зацікавив його бункер, що вже "треба відкривати "Криївку".

Раніше сайт ТСН.ua розповідав про "золоті" на папері, але насправді страшні укриття в Києві до яких купують дорогі овочерізки, сковорідки, барабани та мати.

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