Бункер у квартирі: український винахідник розповів про свою унікальну "Капсулу життя" (фото, відео)

Винахідник із Києва створив "Капсулу життя", яка здатна рятувати людей від ракетних обстрілів. Модульну металеву конструкцію можна встановити як у будинку, так і в квартирі чи офісі. Як запевняє розробник, вона здатна захистити від уламків і завалів на понад 90 %.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Аліни Лісової.

Як працює "Капсула життя"

Український винахідник створив "Капсулу життя", яка здатна рятувати людей від ракетних обстрілів. Така модульна металева конструкція здатна легко розбиратись на частини. Саме це дозволяє її легко переміщати у багатоквартирних будинках на будь який поверх.

"Деякі вважають що якщо встановити капсулу на якомусь поверсі, то вона разом з людьми впаде. Якщо складеться будівля я даю 99% що люди залишаться живі, бо люди будуть пристебнуті до несучої стіни", - каже винахідник Сергій Захарін.

Як виникла ідея

Винахідник Сергій Захарін, який і тестував на собі розробку, показує її ТСН уже зблизька. Каже ідея винаходу виникла ще у 2015 році, але втілити її зміг лише зараз.

Раніше він займався виробництвом деревопереробного обладнання. Цю справу наразі полишив. Зізнається, "капсула життя" - може стати повноцінною заміною укриття. Вона складається з металевих листів, товщиною 5 мм, які поєднуються болтами та разом кріпляться до опорної стіни будівлі.

"Капсула життя"

Яка вартість "Капсули життя"

"Це звичайна сталь спеціально для того, щоб вона не була дорогою в обробці і вже для самого клієнта. Собівартість - 53 тис. грн, а реалізую я її за 70 тис та сплачую податок 5 %. Все піде для розвитку подальшої розробки", - каже Сергій Захарін.

Переваги "Капсули життя"

Запевняє, що споруда обладнана усіма необхідними засобами безпеки.

"У капсулі є евакуаційні люки для повітря і також для того, щоб вибратися якщо будуть заклинені двері. Це аварійні люки також для подачі повітря. Вона кріпиться до несучої стіни, вогнетривкість цієї капсули до 30 хв. Всередині повинен бути вогнегасник, кисневий балончик, респіратор або навіть противогаз", - каже винахідник.

Звичайно, від прямого влучання така капсула не врятує, проте вона має переваги над звичайним укриттям.

"Наші люди не завжди можуть встигнути і це комфортно коли поруч з ліжком стоїть капсула. Капсула на 99% захистить від буд уламків, які літають в процесі якихось боєприпасів. Також здатна захистити від дрібних осколків до 5 мм", - каже винахідник.

"Капсула життя"

Таку уже придбала одна родина на Київщині. Наразі є ще 9 замовлень над якими уже працюють. Для замовлень доступні два варіанти укриття - для трьох та шести осіб. У планах - розробити на більшу кількість осіб та поставити на серійне виробництво.

"Мої плани це зоорганізувати волонтерську групу, яка буде здійснювати збори для родини військовослужбовців. Вони нас рятують там, а ми будемо рятувати їх тут", - каже він.

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