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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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225
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"Бурштинова лихоманка": на Рівненщині організовують незвичні екскурсії на клондайки

На Рівненщині пропонують екскурсії місцями видобутку бурштину.

"Бурштинова лихоманка": на Рівненщині організовують незвичні екскурсії на клондайки

Кар'єр, де незаконно видобували бурштин / © ТСН

Бурштинові екскурсії колишніми клондайками взялися проводити місцеві на Рівненщині. Туристам показують місця, де масово і незаконно видобували камінь. Роблять це двоє жителів Клесова, який називають бурштиновою столицею України.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анни Махно.

На місцях бурштинової лихоманки нині — екскурсії. Сонячний камінь тут можна знайти просто під ногами. Ще кілька років тому ці землі потерпали від незаконного видобутку. Тисячі людей видобували каміння помпами, дехто копав лопатами. За розподіл клондайків билися і влаштовували перестрілки.

Тепер місцеві жителі Тарас та Сергій водять у ці місця екскурсії. Показують туристам, де в часи лихоманки видобували бурштин законно держпідприємства. І до яких наслідків призводив незаконний видобуток. А ще місця, куди дістатися не так легко. Де дорогу перекривають дерева. І де можна застрягнути в болоті, як колись копачі.

Саме з місця, яке на Клесівщині називають “болотом”, і почався, каже пан Тарас, незаконний видобуток. Тут найбільші поклади бурштину в Україні. Навіть на перемитих територіях у піску його все ще можна знайти.

Екскурсії у Клесові намагалися організовувати і раніше. Лиш почали співпрацю з управлінням культури та туризму — як повномасштабно посунули росіяни.

Але тепер вирішили повернутися до ідеї — щоб українці відкривали для себе нові місця Полісся. А на дохід від екскурсій Сергій і Тарас сподіваються відновлювати землі. Ще у планах — музей під відкритим небом, де розповідатимуть усю історію бурштинової лихоманки, яка зруйнувала тисячі гектарів поліських лісів.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 08:00 новини 16 липня. Вінниця, Харків, Кривий Ріг палають! НАТО погрожує Росії!

Дата публікації
Кількість переглядів
225
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