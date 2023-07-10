Буш кивнув на Меркель і Саркозі: Ющенко розповів, як Україну залишили без ПДЧ у 2008 році

За його словами, Сполучені Штати вже тоді хотіли надати ПДЧ Україні і Грузії.

Україна могла отримати ПДЧ в НАТО ще 2008 року, якби не позиція тодішньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

Про це заявив третій президент України Віктор Ющенко в інтерв'ю ТСН.

За його словами, Сполучені Штати вже тоді хотіли надати ПДЧ Україні і Грузії.

Ющенко зазначив, що коли їхав у Бухарест на саміт НАТО, то був впевнений, що Україна отримає ПДЧ.

"Так, ми чекали ПДЧ. Тим більше, це такий формат який не накладає на Європу таких зобов'язань які сприймалися як неповоротні. Це як випускник середньої школи, але це ще не вступ до інституту. Одним словом і для мене, і для Міші Саакашвілі це було як цілком очікуване домашнє сподівання, яке ми виконали з честю, де ми проводили відверту віддану по набуттю ПДЧ політику, хоча отримували у спину дуже багато стріл, починаючи від парламенту і закінчуючи колегами, що називається "демократичні сили", – пригадав третій президент.

Ющенко розповів, коли зрозумів в Бухаресті, що все не буде так гладко, як здавалося.

"Коли на мій стіл поклали проєкт резолюції, який пропонується. По алфавіту розсадка за столом – "у" і США поряд. Я Бушу показую: Джордже, оце для такої редакції нам треба було їхати в Бухарест?", – зазначає третій президент.

У відповідь Буш показав на Меркель, яка сиділа у протилежному секторі, і тодішнього президента Франції Ніколя Саркозі.

"Невеличка перерва. До мене підходить можливо 10 можливо 12 президентів європейських країн, особливо східноєвропейських, ми починаємо обговорювати, і я дивлюся як президент Ніколя Саркозі – я так думаю що він в туалет пішов – а за столом залишилася з невеликою групою президентів канцлер Меркель.

Розмова вже закінчується, Меркель встає з-за столу а я своїм колегам кажу: у нас один є варіант, зараз очі в очі поговорити з головним солістом сьогодшінього засідання. Ми підходимо до Меркель, їй ніяково. На моє заперечення що ми виконали всі умови, у нас немає претензій ні по лінії Міноборони, ні по лінії МЗС, по жодному блоків нема зауважень. Чому ми бачим таку резолюцію. Це ж просто ПДЧ, це первинна кваліфікація не більше", – розповідає Ющенко.

Він пригадав, що Меркель відмовила Україні у підтримці надання ПДЧ в НАТО, мотивуючи це тим, що українське суспільство не підтримує євроатлантичний курс.

"Вона мені дає запитання: "скільки вас зараз підтримує нації в плані вступу НАТО – 31 відсоток". Вона хотіла сказати, що це мало. Я їй кажу: Ангело, розумієш, рік назад тезу інтеграції до НАТО підтримувало 14 відсотків, зараз 31. Я був переконаний, коли в тебе динаміка кратна – це дуже гарний результат", – підсумував третій президент України.