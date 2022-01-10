Бустерне COVID-щеплення: кому потрібне, які вакцини підходять найкраще та чи захищає від "Омікрона"

Бустерне COVID-щеплення: кому потрібне, які вакцини підходять найкраще та чи захищає від "Омікрона"

Від 6 січня усім україням дозволили робити третє COVID-щеплення проти коронавірусу.

В Україні дозволили вводити бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для усіх щеплених громадян віком від 18 років.

Про те, хто може отримати бустер та як це зробити, а також які вакцини використовують для третього щеплення – у матеріалі ТСН.ua.

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Хто може отримати третє COVID-щеплення

6 січня очільник МОЗ Віктор Ляшко підписав наказ, яким схвалив в Україні бустерне щеплення для усіх охочих. "Підписав наказ Міністерства охорони здоров'я України про введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих віком від 18 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися" – йдеться у документі.

Напередодні уряд дозволив бустер для людей, старших 60 років. Ще раніше в Україні дозволили бустерне щеплення тільки для людей з ослабленим імунітетом, потім для медиків та працівників інтернатів, згодом для літніх людей.

Як отримати бустерне щеплення

Українці, які вже отримали два щеплення, можуть записатися онлайн на бустер на офіційному каналі медичної інформаційної системи Helsi. Записатись на третю вакцинацію можна за посиланням. Для цього потрібно на сайті helsi.me обрати місто та пункт вакцинації. Потім слід обрати зручний день та час. Для підтвердження запису на третє щепленя вам надійде повідомлення або Helsi, або SMS.

Період між другою та третьою вакциною

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я України, від моменту отримання другої дози має пройти щонайменше 6 місяців. Бустерна доза "додасть" до сертифікату про вакцинацію 270 днів. Водночас раніше повідомлялося, що найкращий період введення бустерної дози - від 6 до 9 місяців. Дізнатися, скільки часу минуло від останньої вакцинації, можна на порталі Helsi в розділі "Мої вакцинації".

Які вакцини підходять для бустерної дози

За даними МОЗ, незалежно від того, якою вакциною проводили стандартний курс вакцинації, для бустерної дози використовуватимуть лише м-РНК-вакцини – Moderna або Comirnaty/Pfizer. Якщо м-РНК-вакцини не буде, тоді третю дозу можна робити іншою препаратом, згідно з дозволеними в Україні схемами.

Як зазначають, після отримання бустерної дози дія COVID-сертифіката буде подовжена. Після введення бустеру можна буде отримати новий COVID-сертифікат. Він буде чинний 270 діб від дати її введення. Отримати його можна буде в застосунку "Дія" орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу буде чинним сертифікат за попередню повну вакцинацію.

Відповідно до рекомендацій Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ), для бустерної дози використовують вакцини Moderna або Pfizer за такими затвердженими МОЗ схемами:

перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer;

перші дві дози AstraZeneca + бустер Moderna або Pfizer;

перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer;

перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer.

Мінімальний інтервал між дозами - 28 днів.

В Україні змінили схеми вакцинації від коронавірусу / Міністерство охорони здоров’я України

Чи захищає бустер від "Омікрону"

На початку грудня 2021 року, після появи у світі нового штаму "Омікрон",провідна компанія Pfizer та її партнер BioNTech заявили, що дві дози їхньої м-РНК-вакцини захищають від важкого перебігу захворювання та смерті. Щодо третьої дози, то зазначили, що третя доза захищає лише від легкої або безсимптомної інфекції варіантом "Омікрон". Вона у 25 разів підвищує рівні антитіл, які швидко нейтралізують "Омікрон", не допустивши розвитку інфекції.

Пізніше ще одна відома фармацевтична компанія Moderna оприлюднила результати щодо ефективності бустеру проти "Омікрона". Результати досліджень свідчать, що їхня бустерна доза у 37 разів підвищує рівень антитіл, здатних нейтралізувати новий варіант вірусу ще до розвитку інфекції в організмі людини.

Різниця між бустерною та додатковою дозами

Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін пояснив різницю між бустерним та додатковим щеплленням.

Додаткову дозу необхідно отримати особі, яка має проблеми з імунітетом, або в якої є ризик того, що базовий курс подвійної імунізації не призведе до формування повноцінного імунітету. Він наголосив, що додаткова доза не призводить до продовження терміну дії COVID-сертифіката про вакцинацію. А бустер допомагає поновити як захисний титр антитіл, так і забезпечити більш ефективний захист.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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