"Бути серед них і молитися": священники в Тернополі прийшли на руїни та перетворили храм на гуманітарний хаб

Священники на місці ракетного удару

Коли російські ракети влучили в багатоповерхівку в Тернополі, ще в диму та вогні на місця «прильотів» одразу прийшли священники УГКЦ. На сірому тлі руїн фігури в ризах підтримували людей, які чекали та молилися, щоб їхні рідні вижили під завалами.

«Ми з отцями вирішили ходити, почергуватися туди, одразу приходити, щоб людям, які ще живі, давати їм миропомазання, ну бути серед них. До мене підходили люди, говорили зі мною, молилися зі мною за тих людей, які постраждали. Це наші парафіяни», — розповів Отець Михайло, священник парафії Архистратига Михаїла.

Храм став гуманітарним хабом, Центр крові приймав сотні людей

Церква одразу оголосила про збір необхідного для постраждалих і миттєво перетворилася на гуманітарний хаб. Містяни безперервним потоком несли пакунки з харчами, одягом, постільною білизною та засобами гігієни.

«Тому що якщо є потреба у людей, а у мене є надлишки, то треба допомагати, правильно?» — коментують свою готовність тернополяни.

Волонтери сортували та роздавали «дуже багато» допомоги — від сирного, молочного й ковбас до медикаментів, памперсів та одягу. Люди залишилися без нічого. «Отако, як я вийшла», — каже співробітниця однієї з постраждалих.

Водночас люди одразу кинулися до Центру переливання крові. Тут таких черг медики ще не бачили.

«Ми в соціальних мережах навіть звернулися до людей, навіть у деякій мірі призупинити, тому що кров має термін придатності. Були сотні людей і сотні дзвінків. Ми були здивовані, бо то були сотні», — зазначив Василь Хомінець, в.о. генерального директора Тернопільського обласного центру служби крові.

Обіцянки влади: від компенсації оренди до поховань

Міська рада оперативно реагує на потреби постраждалих:

Фінансова допомога: кожна постраждала родина, у якої зруйновано квартиру, а таких 133, отримає по 15 тисяч гривень на перший місяць оренди житла.

Компенсація житла: місто обіцяє забезпечити оплату за проживання в орендованому житлі до моменту, поки люди отримають компенсацію на ремонт квартир (очікується до Нового року).

Житло від бізнесу: деякі підприємці також готові допомогти, пропонуючи винайняти житло для трьох сімей на 2–3 місяці.

Вікна та поховання: міська влада бере на себе витрати на організацію поховань загиблих та централізовано закупить і безкоштовно встановить понад тисячу вибитих вікон упродовж тижня.

Спецрахунок: відкрито спеціальний благодійний рахунок для допомоги постраждалим, долучитися до наповнення якого просять місцевий бізнес.

