Був адекватним і не культивував улесливості: коли з'явилося возвеличування Путіна в РФ

На офіційних засіданнях 10 років тому російський диктатор Путін справляв приємне враження.

Про це в інтерв 'ю ТСН.ua розповів Аббас Галлямов – російський політолог і колишній спічрайтер Путіна у 2008-2010 роках.

"Путін не грубіянив, але у цьому і не було потреби. Авторитет Путіна був настільки непохитним, що з ним ніхто не сперечався. Але він намагався не тиснути на людей своїм авторитетом. Путін скоріше намагався вислухати співрозмовників, визнавав, що вони можуть краще розбиратися у певній темі, ніж він сам. Не намагався зобразити з себе "всезнайку", на відміну від Медвєдєва. Він задава адекватні питання, був дуже дружелюбним. Я ніколи не бачив, щоб у нарадах у Путіна була б негативна атмосфера. Звісно, люди розуміли, що це президент, але якоїсь улесливості він не культивував. Оспівування і возвеличування з'явилося останнім часом. Тоді воно здавалося нечуваним", – зазначив Галлямов.

Раніше Аббас Галлямов розповів, що у питаннях щодо України Путін втрачає самоконтроль, у ньому починають домінувати емоції.

За словами Галлямова, кремлівські еліти розуміють, що поразка у війні неминуча, а тому панічно шукають варіанти, аби не допустити бунтів у самій Росії. Один із варіантів – так звана "операція наступник".