"Був аферистом, аферистом і залишився": політтехнолог різко розкритикував Гордона в ефірі "Право на владу"

"Був аферистом, аферистом і залишився": політтехнолог різко розкритикував Гордона в ефірі "Право на владу"

Політтехнолог вважає, що деякі колишні соратники Зеленького просто образилися на президента через "людський фактор".

Політтехнолог і продюсер Володимир Петров пояснив, чому журналіст Дмитро Гордон, лікар Євген Комаровський, ексголова ОП Андрій Богдан, які раніше активно підтримували Володимира Зеленського, зараз стали критикувати президента.

Про це Петров розповів у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

Політтехнолог розкритикував Гордона і назвав його "аферистом".

"З Дмитром Гордоном не відбулося нічого. На мою думку, він як був аферистом, так аферистом і залишився. Я помітив, що у президента з'явилася окрема група опозиціонерів, які колись були його друзями. Це Гордон, Комаровський, Андрій Богдан і ще кілька персонажів. Не дивлячись на те, що вони стали відвертими його ворогами, вони ж не використовують такі історії, як: "ми були друзями Зеленського, ми бачили, які схеми він починав, ми бачили, що вони крадуть, — і ми пішли". Ні, вони говорять про якесь розчарування, яке не має ніякого матеріального підґрунтя під собою", — зазначив Петров.

Експерт припустив, що "колишні друзі образилися на свого колишнього друга" через недостатню кількість уваги та інші очікування від Зеленського на свою користь.

"Тому що, можливо, вони очікували чогось іншого. Хтось хотів стати міністром, хтось хотів стати головним радником, хтось хотів стати другою чи третьою людиною в країні. Мені здається, що тут суто людський фактор. І цей конфлікт — конфлікт між людьми. І розчарування також одних людей іншою людиною", — підсумував Володимир Петров.

Раніше Наталія Мосейчук емоційно пояснила Скрипіну, чому в ефірах з'являються "гордони" та "шуфричі".

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