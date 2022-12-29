"Був дуже успішний": Єрмак розповів подробиці про візит Зеленського до США

У США дуже чекали Зеленського і хотіли, щоб він приїхав.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав візит Зеленського до США дуже успішним.

Про це він заявив в інтерв'ю ведучій ТСН, телемарафону та ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1 Наталії Мосейчук.

"Це був дуже успішний візит. Було дуже приємно пишатися президентом Зеленським і Україною, бо коли люди в США бачила наш прапор на машинах, вони зупинялися, фотографували, знімали. Ставлення до України є історичним і я дуже з цього радію", - заявив Єрмак.

Більше того він зазначив, що адміністрація Байдена налаштована не лише говорити про успішний візит, а й реалізовувати те, про що домовилися президенти США та України.

"Я говорив з Джейком Салліваном (ред. - радником президента США з національної безпеки) і ми склали план. Я радію з того, що вони налаштовані не просто говорити, яким успішним був візит, а й реалізовувати. А для нас це і зброя, і підтримка, і реалізація мирного плану Зеленського, і багато чого іншого", - наголосив керівник ОПУ.

Він також додав, що у команди Зеленського є "стовідсоткове співпадіння з американцями та розуміння", що таке припинення війни, які цілі, яких компромісів не може бути і не буде з диктатором Путіним. "Вони чітко сьогодні з нами і вони вважають, що наша перемога - це буде і їхня перемога", - зауважив Єрмак.

Нагадаємо, що 22 грудня Володимир Зеленський здійснив офіційний візит до США. Це була перша і поки що єдина поїздка за кордон президента України за 10 місяців повномасштабної війни, яку розв'язала РФ. У Вашингтоні Зеленський зустрівся зі своїм американським колегою Джо Байденом та виступив у Конгресі. Головною темою переговорів лідерів України та США була війна та військова допомога Києву.

Перед візитом до Вашингтона, Зеленський побував у Бахмуті, який вже не один місяць штурмують росіяни.

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