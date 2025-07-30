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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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"Був готовий відстрілюватись": загадковий вбивця не здався живим (фото)

Чоловік, якого шукала вся країна, застрелився під час спроби затримання

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Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров
Розшукуваний Петро Чекин

Розшукуваний Петро Чекин / © facebook/Андрій Нєбитов

Чоловік, якого шукала вся поліція України за підозрою у жорстокому катуванні та вбивстві жінки на Черкащині, 63-річний Петро Чекин, сам вийшов на зв’язок з поліцією та попередив, що озброєний гранатами та автоматом.

«Чоловік знаходився біля магазину в одному з населених пунктів Хмільницького району, Вінницької області. На зазначену адресу негайно прибули оперативники поліції та бійці спецпідрозділу КОРД. Під час перемовин він не погодився скласти зброю», — повідомили ТСН.ua у Нацполіції.

Але, як зазначив заступник начальника Нацполіції Андрій Нєбитов, події розгорнулись наступним чином: «Озброївшись автоматом Калашнікова та гранатами, він, напевно, розраховував уникнути затримання. Проте, зваживши сили, прийняв для себе фатальне рішення». Судячи з фото, яке опублікував Нєбитов, чоловік стояв навпроти поліцейських та був озброєний.

/ © Національна поліція України

© Національна поліція України

/ © Національна поліція України

© Національна поліція України

/ © Національна поліція України

© Національна поліція України

/ © Національна поліція України

© Національна поліція України

За даними поліції, чоловік застрелився. Як з’ясував ТСН.ua, під час зв’язку з поліцією, Чекин намагався переконати правоохоронців, що він начебто не винний у вбивстві жінки.

Місце злочину / © Національна поліція України

Місце злочину / © Національна поліція України

Нагадаємо, 26 липня Чекин разом зі спільником увірвалися до будинку пенсіонерів на Черкащині, де жорстоко катували подружжя. Чоловік помер у будинку, а жінку вивезли в поле, де вона загинула від побоїв і удушення.

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