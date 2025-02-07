Був на межі життя і смерті: у Дніпрі врятували тяжкопораненого воїна ЗСУ

Воїн ЗСУ потрапив до лікарні з тяжким пораненням. Медики розповіли, як їм вдалося його врятувати.

У Дніпрі врятували тяжкопораненого військового, який після вибуху опинився на межі життя і смерті. Щоб серце 35-річного Олександра билося без загроз, до Дніпра терміново прибула бригада кардіохірургів з інституту Амосова.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

35-річний Олександр каже, що сам не вірить, що живий після такого вибуху – уламки прошили його всього. Після вибуху на кордоні з Донеччиною доправили до Дніпра у вкрай тяжкому стані.

"Якщо побачити, скільки уламків у твоєму тілі, кишківнику, шлунку, грудях, інший би помер десять разів. Будеш здоровою людиною і будеш бігати", – каже медик.

Після поранення серце бійця билося просто з ворожим залізяччям всередині. Та будь-якої миті цей уламок міг обірвати життя.

"Будь-який уламок є небезпечним, особливо якщо він рухається, тому що серце постійно скорочується або перебуває в безпосередній близькості від коронарної артерії чи від клапана серця, який може бути уражений", – розповідає медик.

Олександр оговтується після тяжкого поранення

Щоб врятувати військового, шестеро лікарів з Києва приїхали на допомогу місцевим хірургам. Операція мала бути вкрай складною.

"Для того, щоб його дістати, звичайно, треба серце зупинити. Серце буде абсолютно знерухомлене і буде розслаблене. Тоді буде легше зробити цю маніпуляцію. Небезпечно. Ех. Але наша робота в цьому", – каже медик.

Ось цей момент – з серця військового спеціальним магнітом вдалося дістати уламок, який дивом не обірвав його життя. Операція минула вдало.

Своє найбільше бажання Олександр озвучив перед операцією – це перемога. Попереду ще тривале лікування. Та медики певні: їм вдасться поставити пораненого на ноги, а його серце після пережитого битиметься на повну потужність ще чимало років.

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