Був нетверезим: нові деталі жахливого вбивства 17-річного хлопчика на фунікулері у Києві

Чоловік, який штовхнув підлітка на станції Київського фунікулеру, що стало причиною смерті неповнолітнього, працював водієм в Управлінні державної охорони України.

Відсторонили та затримали

В управлінні вже заявили, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження та призначено внутрішнє службове розслідування, обставини події з’ясовуються.

На час проведення розслідування військовослужбовця усунуто від виконання службових обов’язків та взято під варту.

"Управління державної охорони України вже надає всю необхідну допомогу правоохоронним органам та буде всіляко сприяти в проведенні досудового розслідування. Приносимо свої співчуття родині загиблого", - повідомляють в управлінні.

Намагався врятувати

Жахливий випадок обговорюють співробітники Київського фунікулеру. Вони кажуть, що подія трапилася приблизно о 19:30 на верхній станції фунікулеру.

Працівники "Київпастрансу" розповідають, що все сталося, як поїзд прибув на верхню станцію і люди вийшли з вагону.

Далі була штовханина і страшні крики, а вже потім вони побачили багато крові та тіло потерпілого підлітка, який ще зміг зробити по сходах декілька кроків. На місце викликали швидку та поліцію.

"Штовханина сталася не в вагоні фунікулера, а вже на станції. На нижній частині сходів є видове скло, на яке чоловік штовхнув підлітка. Воно дуже міцне, але сила удару була настільки сильною, що його вдалося пробити у нижній частині", - пояснили сайту ТСН,ua в КП "Київпастранс".

Шоковані чергові по станції кажуть, що чоловік, який штовхнув хлопця проявляв активність з порятунку травмованого, але лише тоді, коли зрозумів, що накоїв.

Що відомо про кривдника

Про нападника відомо, що він 1994 року народження, працював водієм в Управлінні державної охорони України.

Чоловіка затримали на станції фунікулера правоохоронці, він не чинив опору. При собі він мав зброю, але її не застосовував.

Як стало відомо сайту ТСН.ua з джерел у правоохоронних органах, у момент скоєння правопорушення чоловік знаходився у стані алкогольного сп’яніння.

"Про мотиви скоєного – зарання говорити. Триває дізнання та розслідування. Відомо, що співробітник УДО був у стані алкогольного сп’яніння –1.29 проміле виявлено у його крові", - зазначає наше джерело.

Що відомо про загиблого

Про загибель свого вихованця написали представники спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи з футболу "Зміна" Оболонського району.

На своїй сторінці у соціальній мережі, вони зазначають, що це болюча, сумна звістка, яку неможливо усвідомити ні розумом, ні серцем

"У неділю, трагічно загинув вихованець нашої школи, Матерухін Максим Олександрович. Під час прогулянки з друзями, по центру нашого міста, а саме на Київському фунікулері, на Максима підступно напав дорослий чоловік", - зазначають представники школи.

Вони додають, що заразі у ЗМІ пишуть багато різної інформації, але те що "здоровий дядько" напав на юнака посеред білого дня, це – жах.

Співчуваємо родині та близьким Максима!

Нагадаємо, що вчора ввечері на станції Київського фунікулеру стався конфлікт між пасажирами. Повідомлялося, що один з них розбив скло фунікулера і уламком поранив у горло іншого.

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