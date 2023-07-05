Хто такий Ігор Гуменюк: підірвав себе в суді в Києві, теракт під Радою та 8 років у СІЗО

Гуменюк був під вартою майже 8 років через підозру у вчиненні теракту під Верховною Радою.

У середу, 5 липня, підозрюваний у теракті під Верховною Радою у серпні 2015 року - Ігор Гуменюк забарикадувався у приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва. Там йому вкотре продовжили запобіжний захід - тримання під вартою. Чоловік, за даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, кидав у спецпризначенців вибухівку, він сам підірвався і загинув.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про Ігоря Гуменюка.

Був активним учасником Революції Гідності та захищав Україну на Донбасі

Ігор Гуменюк народився 1994 року. Він був родом із міста Кам'янець-Подільського Хмельницької області. Гуменюк був активним студентом. А коли почалась Революція Гідності - був на Майдані.

Після того, як 2014 року Росія напала на Україну, 20-річний хлопець добровольцем пішов на фронт та воював у складі батальйону "Січ". Він брав участь у боях в Кураховому та Пісках.

Ігор Гуменюк на фронті. Архівне фото

Події 31 серпня 2015 року під Верховною Радою

31 серпня 2015 року відбувалось позачергове засідання Верховної Ради України, на якому депутати хотіли ухвалити проєкт закону про внесення змін до Конституції України у першому читанні. Йшлось про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Це було частиною взятих на себе Україною зобов'язань за "Мінськими угодами".

Того дня ВО "Свобода" організувала під приміщенням Верховної Ради акцію протесту. Мітингувальники вимагали не допустити ухвалення скандального законопроєкту.

Події 2015 року під Верховною Радою

31 серпня 2015 року невідомі кинули у бік нацгвардійців гранату, через що загинуло чотири військових. Ще багато людей отримали поранення. У цьому звинуватили 21-річного Ігоря Гуменюка та ще одного бійця. Підозрюваний пояснював, що у той час був у відпустці і взяв участь в акції протесту. Свою провину він заперечував.

Оператор ТСН відзняв момент вибуху гранати під ВР

Вибухи у Шевченківському районному суді Києва 5 липня 2023 року

5 липня повідомили про вибухи в приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва. Згодом стало відомо, що підривником є саме Ігор Гуменюк.

За даними міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, підозрюваний забарикадувався в одному із приміщень суду та кидав у конвой саморобну вибухівку.

Шевченківський райсуд Києва - фото з місця події / Фото: ТСН

"Сьогодні його привезли на ще одне засідання суду. Вісім років це вже триває... Після цього засідання, яке закінчилося приблизно за дві години після його початку, Гуменюк спочатку закрився в туалеті. Після цього відкрив двері і кинув по караулу вибуховий пристрій. Таких вибухів, скоріше за все, було два", – каже міністр внутрішніх справ.

Клименко переконує, що з Гуменюком вели перемовини, проте він ніяк не реагував та намагався втекти з будівлі. Він стверджує, що чоловік себе підірвав.

На місці події багато поліції / Фото: ТСН

Адвокат Гуменюка переконує, що підзахисний був у пригніченому стані

Адвокат Олександр Свиридовський переконує, що його підзахисний був у пригніченому стані, оскільки вже 8 років перебував під вартою без вироку суду. Юрист стверджує, що Гуменюк неодноразово звертався із заявами про те, що хотів мобілізуватися та піти на фронт. Але суд постійно продовжував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Штурм Шевченківського районного суду Києва, на місце події оперативно прибули правоохоронці, рятувальники та медики / Фото: ТСН.ua

"У нього певним чином пригнічений стан, бо 31 серпня вже буде 8 років, як він у СІЗО без вироку суду. Якщо це справді він зробив такі дії, то я вважаю, що значна частина провини в цьому лежить на прокурорі та суді, який 8 років продовжують його утримувати під вартою", – заявив адвокат.

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