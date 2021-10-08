Був підприємцем і вигнанцем "слуг народу": що відомо про нардепа Антона Полякова, якого знайшли мертвим у Києві

Був підприємцем і вигнанцем "слуг народу": що відомо про нардепа Антона Полякова, якого знайшли мертвим у Києві

Торік Поляков став жертвою нападу невідомих.

Інформація про смерть нардепа Антона Полякова вранці 8 жовтня сколихнула суспільство. Політика виявили патрульні, які зупинили автомобіль таксі, в якому він їхав пасажиром, за порушення правил дорожнього руху. За результатами розтину, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Тривають ще й інші судово-медичні дослідження.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про народного депутата Антона Полякова.

Як повідомляється, на сайті Верховної Ради Антон Поляков народився 11 листопада 1987 року в Чернігові. Він із багатодітної родини - в сім'ї ще двоє синів і донька. У Полякова ж залишилася дружина і двоє дітей.

Освіту здобував у Чернігівському колегіумі, а потім у Київському університеті ринкових відносин за спеціальністю "Право". Також Поляков служив у Внутрішніх військах МВС України (Одеса), де охороняв рухомий склад під час етапування ув'язнених.

До заняття політичною діяльністю він відкрив магазин, який спеціалізується на продажу підлогових покриттів, і зареєстрував відповідну торгову марку.

Від 2016 року був очільником громадської організації “Український центр протидії злочинності та корупції”.

До політики він прийшов 2019 року. Тоді на парламентських виборах Поляков увійшов до ВРУ від "Слуги народу" - переміг на одномандатному виборчому окрузі № 206 у Чернігові.

Поляков також був членом парламентського комітету з питань антикорупційної політики та головою підкомітету з питань дотримання антикорупційного законодавства у сфері реформування оборонно-промислового комплексу.

Утім в листопаді того ж року Полякова виключили зі "Слуги народу". Причина стало те, що він не голосував за законопроєкти, за якими було спільне рішення фракції. Сам Поляков назвав це рішення політичною розправою. За його словами, йому пояснили виключення тим, що він мав у Telegram канал, в якому критикував фракцію та її рішення.

2020 року Поляков став членом депутатської групи "За майбутнє". Того ж року він балотувався на посаду мера Чернігова, утім не набрав потрібної кількості голосів.

Відомо, що Поляков був проти ринку землі та депутатської недоторканності. Також він займався благодійністю, зокрема, підтримував дитячі будинки, допомагав дітям із діабетом, висаджував дерева в Чернігові.

За інформацією руху "Чесно", у вересні 2020 року на нардепа Антона Полякова напали невідомі в Києві. Як говорив сам народний обранець, він мешкав неподалік місця нападу, і саме тоді чекав на таксі, щоби їхати на роботу. Він розповідав, що його вдарили кілька разів у груди, а потім зловмисник втік на автомобілі "Тойота".

У Києві побили нардепа - представника групи "За майбутнє" - Антона Полякова

Зауважимо, що під час останнього виступу Поляков в ефірі телеканалу "Україна 24" стверджував, що начебто деякі депутати з монобільшості отримували "гроші у конвертах" за голосування за так званий закон про олігархів. Водночас конкретних прізвищ він не назвав.

В ефірі Поляков заявляв, що один з його колег був свідком того, як депутатам, мовляв, роздають гроші. Але імені колеги він теж не назвав, посилаючись на те, що той цього не підтвердить. Водночас сам нардеп говорив, що ходив до НАБУ давати покази.

"Я їздив в НАБУ, давав свідчення, але людина побоялася. Що мені зробити? Пістолет приставити і сказати — йди, розповідай? При ньому роздавали. Про який ви можете демократичний парламент говорити, коли за" конверти "працюють ці "слуги"?"- сказав Поляков.

Нагадаємо, нардепа Антона Полякова знайшли мертвим уночі 8 жовтня. Він їхав у таксі, де йому стало вкрай зле.

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