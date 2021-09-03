Був спортсменом і рідко пив: друзі вбитого українця польськими копами розповіли про юнака

Хлопець із Вінницької області поїхав на заробітки.

На відео з камер стеження ще живого Дмитра Никифоренка по під руки виводять польські медики з автобуса. Ним українець повертався після зустрічі з колегами по роботі. Був нібито напідпитку і чи то заснув, чи то поводився дивно, тому водій автобуса викликав швидку. На цих кадрах видно, як Дмитро поводиться з лікарями - жодної агресії. Але поліцейські, яких викликали медики, повезли українця до витверезнику і там 25-річний Дмитро Никифоренко помер.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Поліцейські стверджували, що чоловік агресивно поводився, тому вони застосували сльозогінний газ та наручники. Однак, відео з камер спостереження відділку потрапило до польської журналіста "Газети виборчої" і той твердить, Дмитро не був агресивним, але на нього накинулися шестеро.

Катування тривало пів години і серце Дмитра не витримало. Лікарі намагалися його реанімувати, але не змогли. Нині відео з відділку недоступне, бо його вилучили як доказ. Триває розслідування обставин смерті українця. Поліцейських, які були тоді у витверезнику - відсторонили від роботи.

«Двоє з цих поліцейських вирішили подати заяви про звільнення, з огляду на той факт, що є обґрунтовані обставини припускати, що вони застосували прямий примусовий захід з порушенням чинних правил. Якщо ми говоримо про фізичну силу, то вона застосовувалась у вигляді ударів. Згідно з тими обставинами, які були, це було непропорційне використання сили», - каже речник регіонального управління поліції у Вроцлаві Каміль Ринкевич.

Офіційний Київ із висновками не поспішає. У МЗС кажуть, стежать за перебігом слідства. «У Вроцлаві зараз перебуває український консул для ознайомлення із ходом розслідування. Одна із версій слідства – перевищення повноважень працівниками поліції. Докладемо максимальних зусиль, аби всі обставини смерті нашого громадянина були з’ясовані, а винні були притягнуті до відповідальності», - повідомляє речник МЗС Олег Ніколенко.

Дмитра Никифоренка його батьки та брат поховали ще в середині серпня на рідній Вінничині. Тут він закінчив коледж та працював у супермаркеті. До Вроцлав поїхав на заробітки. Його друзі кажуть, хлопець займався спортом, алкоголь вживав рідко й агресії ніколи не виявляв. «Якщо й вип’є, то не буянить. Був добрим, навіть більше, ніж добрим», - кажуть друзі.

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