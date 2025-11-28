- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 286
- Час на прочитання
- 3 хв
"Був світлою людиною": у Києві попрощалися з артистом Вадимом Тупчієм, який загинув від удару «Шахеда»
Росіяни вбили Вадима Тупчія у його квартирі на Русанівці.
Сьогодні у столиці відбулося прощання з Вадимом Тупчієм — відомим українським артистом та талановитим майстром декорацій і бутафорії для кіно і театру. Йому було 65 років, і він трагічно загинув унаслідок російської атаки по Києву цього вівторка.
Митець був чудовим другом та неймовірно світлою людиною, згадують його побратими та колеги.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Аліни Лісової.
Влучання в будинок на Русанівці
Дев’ятиповерхівку на столичній Русанівці росіяни атакували ударним безпілотником у ніч проти 25 листопада. На місці влучання залишилася величезна діра у стіні та обгорілий фасад.
Згодом стало відомо, що тут загинули двоє людей. Однією з жертв став відомий український митець Вадим Тупчій. Ворожий «Шахед» влучив просто у його квартиру на 7-му поверсі.
Друзі Тупчія несуть квіти до місця трагедії.
Майстерня у «швейцарському годиннику»
Вадим Тупчій жив і працював у своєму помешканні упродовж 26 років, називаючи його «однокімнатна майстерня». Квартира була заповнена дивовижними декораціями та реквізитом, які він створював власними руками.
Український актор і режисер Віктор Андрієнко згадує атмосферу майстерні:
«Він же спав навіть під станком. Була набита повністю інструментами для роботи, тобто це була так як попадаєш у швейцарський годинник. Це був такий класний дурдом, все страннєнько, але дуже акуратненько і тільки він знав де і що можна тут достати».
Від театру до «Довгоносиків»
За освітою Вадим Тупчій був актором. Він працював монтажником декорацій у столичному Театрі драми та комедії, а також на заводі духових музичних інструментів. У 25 років він познайомився з Віктором Андрієнком у театрі «Шарж», і вони затоваришували.
Цікавий факт: усі друзі називали Вадима Дмитром.
Для широкої публіки Тупчій відомий завдяки участі у телешоу «Довгоносики». Саме він створив легендарні носи для всіх акторів і сам знімався у шоу.
«І увесь реквізит він зробив, тобто отакі рельси, котрі на голову у нас падали, там всі чайники котрими ми били один одного, дубінки, тобто все він зробив це було не боляче, красиво», — згадує Віктор Андрієнко.
Митець та добра людина
Вадим Тупчій мав унікальну здатність відтворювати в реальності те, що іншим здавалося можливим лише в анімації.
Зокрема, він є автором трансформатора для кліпу хіп-хоп гурту «Танок на майдані Конго» на пісню «Новина». Він не тільки змайстрував, а й навчив рухатися цього «мандрівника». Окрім того, Вадим Тупчій писав вірші, пісні та музику до них.
Друзі згадують його безконфліктність. Усі, хто знав митця, кажуть, що світ втратив неймовірно світлу людину.
