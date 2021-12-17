Був у бігах понад чотири роки: на Харківщині затримали ймовірного вбивцю водія маршрутки

Був у бігах понад чотири роки: на Харківщині затримали ймовірного вбивцю водія маршрутки

Підозрюваний завдав керманичуз півтора десятка поранень і втік.

У Харківській області затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві водія маршрутки. ВІн був у бігх понад чотири роки.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 17 грудня.

Все сталося влітку 2017 року у селищі Васищеве. На узбіччі траси за кермом автобуса знайшли понівечене тіло чоловіка. Підозра впала на жителя з сусіднього села, який неодноразово конфліктував із кермувальником.

У день вбивства через пільговий проїзд водій посварився з матір'ю затриманого. Той схопив ножа і пішов на кінцеву станцію, а там попросив водія підвезти його по дорозі в гараж. Серед траси сказав зупинити бус і накинувся на чоловіка. Завдав йому з півтора десятка поранень і втік.

Майже чотири роки злочинець переховувався, але зрештою його спіймали. Тепер 26-річному підозрюваному світить до 15 років у в'язниці.

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