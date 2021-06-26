Був у бронежилеті та касці: побратими розповіли про загибель українського бійця на Донбасі

Був у бронежилеті та касці: побратими розповіли про загибель українського бійця на Донбасі

Так співпало – саме сьогодні у загиблого Андрія Гонара був останній день контракту,

Його звали Андрій Гонар і він загинув за Україну. Сьогодні в Пісках дістав смертельні поранення п'ятдесяти дво-річний боєць. І без того розбите село, обстріляли зі ствольної артилерії та мінометів. Військові нарахували під чотири десятки прильотів. Про загибель бійця вже знає його родина, похорон відбудеться в середу в Кривому Розі.

Про це 26 червня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

На світанку у Пісках під Донецьком було гаряче. На дорозі – свіжа вирва, трохи далі - скривавлені бронежилет та каска.

Загиблий боєць - Андрій Гонар - на війні з 2015 року.

Снаряд впав за метрів десять від Андрія, повалив дерево, розтрощив паркан. Розбита шибка, ікона на стіні - саме тут побратим ще нещодавно відпочивав.

Їм дуже боляче говорити про втрату, але побратими Андрія Гонара знаходять сили, аби інші знали, якою "золотою людиною" був їхній сержант

"Кіпіш" згадує – як Гонар годував їх смаженою рибою, а "Капітоліна" розповідає - в бійця було троє дітей.

Так співпало – саме сьогодні у загиблого Андрія Гонара був останній день контракту, але він планував підписувати новий, аби і далі бути на передовій.

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