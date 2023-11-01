Був у сотні найкращих фотохудожників світу: вдова загиблого воїна на виставці збирає гроші на дрон

У Кропивницькому відкрилася виставка світлин фотографа Дениса Кривого, який став спецпризначенцем і загинув під Бахмутом, рятуючи побратимів. Він входив до сотні найкращих фотохудожників світу, знімав красу української природи, але поміняв об'єктив фотокамери на зброю, аби боронити рідну землю.

Вдова героя тепер влаштовує покази та аукціони його робіт і збирає гроші на дрони для підрозділу, де він служив.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Шворак.

Виставку світлин Дениса Кривого організували в залі художнього музею Кропивницького. Відвідувачі в захваті від фоторобіт.

Денис Кривий - відомий у світі фотохудожник-натураліст. Його світлини друкував National Geographic, вони ілюструють численні українські енциклопедії та путівники.

Роботи Дениса Кривого

"Сама професія вимагає величезного терпіння і витривалості, часто доводиться працювати у важких природних і погодних умовах, але це відчуття ейфорії, яке виникає від зустрічі з природою один на один, перекриває будь-які труднощі", - казав Денис Кривий.

На початку повномасштабного вторгнення фотохудожник пішов до військкомату і став до зброї в елітному підрозділі Сил спецоперацій. Він загинув у травні, рятуючи пораненого побратима. Прах Дениса розвіяли над національним природним парком Бузький Гард, який фотограф любив знімати.

Робота Дениса Кривого

Тепер дружина Дениса - Галина Волгіна - волонтерить і подорожує з виставкою його робіт.



"Це неймовірні роботи, які мають побачити - і світ має побачити ці роботи, і роботи побачити світ. До того ж я вирішила створити фонд, який так і назвала СЯО на честь свого чоловіка. Це його позивний, і за допомогою цього фонду допомагати його побратимам, які продовжують захищати нас на передовій", - каже Галина Волгіна.

Галина Волгіна

Жінка влаштовує аукціони робіт Дениса, щоб купити для його загону сучасний дрон. Пані Галина впевнена, що в такий спосіб її чоловік продовжує жити й допомагати іншим, як робив це за життя.

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Нагадаємо, як у Дніпрі рятують поранених воїнів та що кажуть медики й захисники України.

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