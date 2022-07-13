"24 лютого був впевнений, що за 12 годин мене розстріляють": Арестович про свою роботу на початку війни 

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що він 24 лютого був впевнений, що його вб'ють.

Він зазначив, що знав співвідношення російських окупантів та оборонців Києва та не вірив, що Україні вдасться тоді вистояти.

Про це Олексій Арестович сказав у інтерв'ю ведучій 1+1 Наталці Мосейчук.

"Багато хто каже, що Арестович став популярним завдяки трибуні в Офісі президента. Але я хочу нагадати, що коли я виходив на цю трибуну вперше 24 лютого, я був впевнений, що за 12 годин мене за це розстріляють. Я був впевнений на 101%. Я знав про співвідношення сил, кількість людей, які обороняли Київ. Я перші 5 днів не вірив, що ми взагалі виживемо. Я виходив, щоб бути розстріляним. Про це зараз ніхто не пам'ятає і не знає", - каже Арестович.

Нагадаємо, російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що резидент РФ Володимир Путін ненавидить Україну та хоче її знищити, проте власна безпека для нього важить більше.

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