Був з простреленою лапкою і трусився від холоду: кудлатий собака у Київській області шукає дім

Був з простреленою лапкою і трусився від холоду: кудлатий собака у Київській області шукає дім

Ветеринари припускають, що пес породистий - бріард.

Кудлатий пес у Київській області шукає дім. Собаку люди підібрали з вулиці. Відвезли до ветеринара, і там, під зістріженою брудною шерстю, побачили рану із кулею усередині.

Як він її отримав, скільки так блукав і як почувається зараз – у сюжеті "ТСН. Ранок" за 9 грудня.

Дружелюбний і дуже активний - просто Пес все шукає, де б примоститися у тісному ветеринарному кабінеті. З ветеринаркою Світланою він подружився два дні тому. Коли приїхав лікуватися з вулиці.

Він був в дуже занедбаному стані, дуже багато було ковтунів, дуже брудний, величезні кігті на лапах. Пес був схожий на снігову людину.

Дівчина на ім'я Тетяна собаку прихистила, нагодувала й почала відмивати.

"Насамперед я йому зрізала субчик, бо взагалі не видно було. І весь у землі. Отакі лапи величезні, він ними шльопав. Все в снігу, чорний бруд, земля. І помітила що, на боці кров", - каже Тетяна Шпара.

Тоді й вирушили до ветклініки.

"Було виявлено гнійну рану. На задній лапці. У цій рані була гумова кулька. Може бути, що рана була завдана травматичною зброєю", - каже лікар-ветеринар Світлана Болотненко.

Скільки часу поранений пес блукав і мерзнув на вулиці, можна тільки гадати.

Що сталося із собакою, наразі невідомо. Припущень багато. У клініці сподіваються, що знайдуться власники.

Але жодних оголошень про те, що собаку хтось розшукує, поки ніхто не бачив. Відтак наразі пес шукає дім.

На лапці у собаки два зайвих кігтя. Ветеринари кажуть, що це породне і припускають, що пес породи бріард.

Йому 2-3 роки. Пів сотні кілограмів і з пів метра зросту. А ще, слухняний і дуже добрий.

"Він максимально знає усі команди. Проситься на вулицю. Зодить поруч на повідці. Сидіти, лежати. Золоте дитя. Взагалі дуже хороший", - каже Тетяна.

Кудлатий собака шукає дім | Новини України

Нагадаємо, у Києві на Дорогожичах жінка покинула собаку в парку та виїхала з України. Поруч з собакою лежали його іграшки і записка: "Джек - хороший квартирний сторож. Я одинока і їду в Польщу на заробітки, тому мушу його залишити". Нині Джеку шукають господарів.

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