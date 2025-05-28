Був зачатий після смерті батька на фронті: нові подробиці унікальної історії у Рівному

У Рівному жінка завагітніла після смерті чоловіка на війні / © ТСН

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Стали відомі подробиці щемливої історії, яка днями сталася у Рівному. Як повідомили на сторінці в соцмережі лікарі Рівненського обласного перинатального центру, вперше в історії цього закладу народилася дитина, зачаття якої відбулося після смерті батька. Цей випадок в медичному середовищі називають першим, про який стало відомо публічно.

Як пояснили медики, після загибелі на війні чоловіка була використана технологія екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) із замороженою спермою.

«Це не сюжет фільму. Це реальна історія кохання, сили й віри. Наталя (1989 року народження — Ред.) — дружина Героя, який загинув на фронті, захищаючи Україну, розповіла про шлях, який вони розпочинали разом із чоловіком», — повідомили у перинатальному центрі.

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Та додали: «І після його загибелі Наталя зробила свідомий, глибоко особистий крок: наважилася подарувати життя їхньому спільному сину. А разом з тим — зберегти частинку Юрія поруч із собою…».

Ця історія набула резонансу.

В коментарі для ТСН.ua акушер-гінеколог Рівненського перинатального центру Віктор Лесик розповів, що близько двох років тому Наталія зі своїм чоловіком звернулась до лікарів через те, що не виходило зачати дитину.

«Я направив їх в клініку зробити інсемінацію — взяти біологічний матеріал чоловіка та ввести в неї для того, щоб відбулася вагітність. Наталія послухала мене, зробила це і завагітніла. Після цього чоловік поїхав на війну та загинув. Коли Наталія дізналась про смерть, то через стрес втратила вагітність. Але в наявності було доручення від чоловіка. Він написав, що в тому разі, якщо з ним щось станеться, якщо він загине, то дозволяє використовувати його сперму для з’єднання з яйцеклітиною дружини та запліднення дружини», — розповів нам Віктор Лесик.

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До цього він додав: «Після пологів у Наталії були сльози радості. Свого часу вона обіцяла чоловікові, що буде дитина, вона все це зробила заради нього. Стан здоров’я Наталії та дитини чудовий, готуються до хрестин».

Своєю чергою, лікарка-репродуктологиня Ірина Царук, яка допомагала Наталії втілювати задум в життя, розповіла ТСН.ua наступне: «Чоловік Наталії захищав Україну на передовій, в Донецькій області. Коли заморожували його сперму, то він так і казав, що не знає, чи повернеться з фронту. Наталія обіцяла, що народить йому дитину. Після того, як завагітніла, то перше, що вона зробила — поїхала на кладовище до чоловіка та сповістила цю новину».

За даними лікарів, у Наталії є і старша дитина.

«Наталія стала щасливою жінкою, тому що здійснила обіцянку. Сказала, що в житті буде не одна, є заради кого жити, тому що після загибелі чоловіка була у великому розпачі. Хлопчика вона назвала на честь чоловіка — Юрієм».

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