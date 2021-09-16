Був життєлюбним та мирним: у Дніпрі прощались із загиблим через вибух автомобіля чоловіком

Був життєлюбним та мирним: у Дніпрі прощались із загиблим через вибух автомобіля чоловіком

Із загиблою керівницею пресцентру прощатимуться в п’ятницю - в День рятівника.

Саморобний вибуховий пристрій, еквівалентом від одного до двох кілограмів тротилу - саме через нього підірвалось авто напередодні в середмісті Дніпра. Такі попередні висновки експертів.

Про це 16 вересня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Пристрій був прикріплений під днищем легковика і спрацював, коли водій саме сідав за кермо. Він і пасажирка загинули миттєво. Це - інструктор із тактичної медицини та мінної безпеки Олексій Кавлак та речниця обласного управління ДСНС Дар’я Гречищева. Авто вибухнуло під вікнами будинку, де чоловік орендував квартиру.

Слідство веде СБУ, головна версія: теракт. Із загиблою керівницею пресцентру прощатимуться в п’ятницю - в День рятівника. А сьогодні в Дніпрі попрощалися з Олексієм Кавлаком - інструктором із тактичної медицини та членом громадської патріотичної організації "Український легіон". Поховають його в Києві.

"Він був настільки життєлюбна миролюбива людина, ніяких у нього проблем не було в особистому плані. Тому ми не розуміємо чому це сталося і тим більш в Дніпрі", - каже учениця Олексія Кавлака Ганна Бікетова.

Новини України: за попередніми висновками, вибух у Дніпрі стався через саморобний пристрій

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