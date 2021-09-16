Був життєлюбним та мирним: у Дніпрі прощались із загиблим через вибух автомобіля чоловіком

Із загиблою керівницею пресцентру прощатимуться в п’ятницю - в День рятівника.
Саморобний вибуховий пристрій, еквівалентом від одного до двох кілограмів тротилу - саме через нього підірвалось авто напередодні в середмісті Дніпра. Такі попередні висновки експертів.
Про це 16 вересня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.
Пристрій був прикріплений під днищем легковика і спрацював, коли водій саме сідав за кермо. Він і пасажирка загинули миттєво. Це - інструктор із тактичної медицини та мінної безпеки Олексій Кавлак та речниця обласного управління ДСНС Дар’я Гречищева. Авто вибухнуло під вікнами будинку, де чоловік орендував квартиру.
Слідство веде СБУ, головна версія: теракт. Із загиблою керівницею пресцентру прощатимуться в п’ятницю - в День рятівника. А сьогодні в Дніпрі попрощалися з Олексієм Кавлаком - інструктором із тактичної медицини та членом громадської патріотичної організації "Український легіон". Поховають його в Києві.
"Він був настільки життєлюбна миролюбива людина, ніяких у нього проблем не було в особистому плані. Тому ми не розуміємо чому це сталося і тим більш в Дніпрі", - каже учениця Олексія Кавлака Ганна Бікетова.
Нагадаємо:
- У Дніпрі вибухнув автомобіль, в результаті якого загинули двоє людей.
- Поліція кваліфікувала подію як теракт.
- Однією із загиблих виявилась начальниця відділу зв'язків з громадськістю ДСНС у Дніпропетровській області Дар`я Гречищева.
- Ще одним загиблим є Олексій Кавлак. Він був старшим інструктором Українського Легіону, командиром взводу Київської Святошинської роти, інструктором 44-го навчального центру тактичної медицини.