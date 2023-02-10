"Гупає 50 разів на добу": мешканці Семенівки, які бачать Росію з вікон, розповіли про активізацію ворога

В українському містечку Семенівка на Чернігівщині, розташованому поруч з російським кордоном, майже в пішій доступності, розповіли ТСН.ua про те, що спостерігають останніми днями.

"Зараз майже кожного дня чуємо, як "гупає". Дуже сильно. Від моєї вулиці до російського кордону – 10 кілометрів, можно пішки дійти. Що це за звуки – сказати складно. Неофіційно кажуть, що кордон обстрілюється росіянами від 5 до 50 разів на добу. Наприклад, позавчора до нас, Семенівської громади, прилетіли ракети. Загинуло двоє людей. Але зараз сухопутний наступ ворога через наше місто точно не повториться так, як це було в лютому минулого року, коли окупанти їхали на Чернігів повз наші будинки, - розповів в коментарі для ТСН.ua один з місцевих мешканців на ім’я Микола. – Звісно, що не можу детально розповідати про методи оборони, але ми всі тут добре підготувались. Дуже добре. Якщо російська піхота буде намагатись знов лізти, то готові зустрічати їх не тільки кулями".

До цього Микола додає про те, яким був для мешканців Семенівки перший ранок війни, 24 лютого минулого року.

"Близько 4 години ранку росіяни почали обстрілювати кордон так, що все здригалось, - розповідає Микола. - Я вискочив на подвір’я та побачив, як по кордону б’ють російські "Гради" та артилерія. Через деякий час праворуч та ліворуч з’явились колони ворожих танків. Прямували на Чернігів. Наші мешканці побігли до крамниць запасатись продуктами, біля банкоматів з’явились величезні черги".

За словами Миколи, не зволікаючи, містяни гуртом побігли робити спорудження, які унеможливили просування з Росії нових колон техніки.

"Як виявилось, не проїхали не тількі нові колони, а й техніка з пораненими окупантами, для яких війна, сподіваюсь, вже закінчилась назавжди. Ті, хто міг пересуватись, не забули помародерити – з відділку поліції вкрали чотири колеса, з будівлі райдержадміністрації вкрали головку сиру, ще десь поцупили бензопили. Щоб виїхати до Росії, вони були вимушені шукати інші шляхи. Наскільки я знаю, тікали вони через інше місто", - резюмує мешканець Семенівки.

Вірогідність наступу - військові оцінили ризики

На Сіверському напрямку українські захисники готові до будь-якого розвитку подій. Втім, ЗСУ не дадуть окупантам РФ дійти до Чернігова.

Про це в січні заявив командувач військами оперативного командування "Північ" генерал-майор Віктор Ніколюк.

"Звичайно, ми припускаємо будь-який варіант розвитку подій. Але ситуацію ми тримаємо під контролем", - заявив генерал-майор.

За його словами, ЗСУ зможуть дати загарбникам потужну відсіч, якщо ті знову підуть у наступ. Він наголосив, що підрозділи "готові до натиску ворога".

"Ми стримаємо їх. Як захистили Чернігів раніше, так і захистимо. А якщо просто, то навіть не дамо ворогу дійти до Чернігова", - наголосив Ніколюк.

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