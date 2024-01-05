“Буває деструктивною”: колега Безуглої прокоментував її відкликання з посади в комітеті Верховної Ради

Народний депутат із фракції "Слуга народу", голова української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв вважає, що його колега по фракції та по парламентському комітету Мар’яна Безугла буває деструктивною і некомандною.

Про це він сказав в ефірі "1+1".

Саме з цим, за словами Чернєва, пов’язане її відкликання з посади заступниці голови комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"При всій роботоздатності Мар'яни іноді її просто заносить, іноді вона буває і некомандною, і дещо деструктивною”, - зазначив він.

Водночас Єгор Чернєв наголосив, що відкликання наразі має лише характер рекомендації, остаточне рішення щодо Мар’яни Безуглої повинна ухвалити сесійна зала.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Секрети та держтаємниця скандального законопроєкту про мобілізацію! | Єгор Чернєв"

Нагадаємо, народну депутатку від партії "Слуга народу" Мар’яну Безуглу 5 січня рекомендували відкликати з посади заступниці голови Комітету Верховної Ради з національної безпеки. Після цього нардепка емоційно відреагувала на рішення своїх колег та відмовилася визнавати його легітимність.

Читайте також: