Бєлгород добряче потріпало: що відомо про нещодавню "бавовну" в російському місті

У Бєлгороді останнім часом ну дуже неспокійно.

У російському Бєлгороді вдень 30 грудня стався потужний ракетний удар. Згодом росіяни заявили про обстріли 2 та 3 січня. Так, Міноборони РФ повідомило, що у ніч проти середи, 3 січня, ПВО нібито збила над областю багато ракет.

Що ж коїлося у сусідів насправді – розповіла в ексклюзиві ТСН.ua Вікторія Гнатюк.

"У Бєлгороді останнім часом неспокійно. В ніч проти 3 січня знову завила тривога. Згодом завили й жителі міста. Кажуть, що їх накрило вибухами й почали молитися на своє ПВО", - йдеться у сюжеті.

Міноборони Росії вже взялося звітувати перед жителями, що "всьо збілі, попаданій нєт, всьо харашо".

"Чергові засоби ППО вранці 3 січня знищили над Бєлгородською областю шість ракет ТРК "Точка-У" та шість ракет РСЗВ "Вільха", - сказали в російському Міноборони.

Тим часом росіяни нарікають, що з ліжок вони підриваються вже після вибухів, бо система оповіщення, на яку списали мільйони рублів, чомусь не працює.

Ну а ще росіяни підозрюють, що їм щось не договорюють, кажуть, наслідки страшніші, ніж показують й навіть погоджуються, що такі обстріли – наслідок, так званої, СВО.

За останні дні російський Бєлгород добряче потріпало. У місті – страшний переполох, усі згортають роботу, а людей заганяють по хатах.

"Останні події такі, що ці заходи вважаємо за необхідне. Усім краще зараз залишатися вдома. Вдячний бізнесменам за розуміння. Безпека та збереження життів людей – зараз головне", - заявив мер Бєлгорода..

До росіян звернувся і губернатор області В’ячеслав Гладков, сказав, що для дітей двері до шкіл поки теж закриті, щонайменше до 19 січня.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Страшно! Страшно! А что ж так много-то?!" В Росії потужні вибухи, Бєлгород стоїть на вухах!

Нагадаємо, росіяни заявили про атаку по Курській області – там зникли світло і тепло.

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