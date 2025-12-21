Битва "старих націй": чому війна України з Росією не схожа на жодну іншу в історії

Олександр Гладун

Реклама

Нинішня війна України проти російської агресії може затягнутися на довший термін, ніж німецько-радянська війна 1941-1945 років. Причина криється не лише у зброї, а й у демографічному коді обох держав.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України.

Війна «старих» проти «старих»

За словами науковця, ключова відмінність нинішнього конфлікту від Другої світової — це вік тих, хто воює. Сьогодні і Україна, і Росія є «старими націями».

Реклама

Середній вік українців напередодні вторгнення становив 42–43 роки .

У росіян цей показник лише на рік менший.

Для порівняння: на початку німецько-радянської війни середній вік населення України складав усього 26–27 років.

«У світі ще практично не було воєн, де воюючі держави мали б такий поважний середній вік населення. Це кардинально змінює логіку бойових дій та подальше відновлення країни», — наголошує Гладун.

Три наслідки, які відчує кожен

Незалежно від тривалості, будь-яка війна б’є по демографії за однаковим сценарієм, але з різною інтенсивністю:

Провал народжуваності: Кількість нових громадян стрімко падає. Ріст смертності: Війна забирає не лише військових, а й цивільних через стрес та руйнування медицини. Міграційне цунамі: Масовий виїзд людей за кордон, який важко повернути назад.

Яка різниця між війною Росії проти України та Другою світовою

Гладун пояснює, що Друга світова відбувалася за зовсім інших історичних та економічних умов. Тодішній молодий вік населення дозволяв швидше відновлювати людські ресурси. Сьогодні ж кожна втрата для «старих націй» є значно болючішою, оскільки ресурсів для природного відтворення значно менше.

Реклама

Ця демографічна криза матиме довготривалий ефект, який Україна відчуватиме десятиліттями після завершення бойових дій.