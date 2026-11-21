Українські біженці в ЄС / © ТСН

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Якщо війна затягнеться надовго, додому може повернутися лише 25–30% українців, які виїхали за кордон, а країни Європейського Союзу проводять активну політику, аби наші громадяни залишалися там назавжди.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів демограф Олександр Гладун.

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За його словами, чим довше триває війна, тим менше людей повертається: якщо у 2022–2023 роках ішлося про повернення половини виїхавших, то зараз такий показник у 25–30% вважався б непоганим. Українці за кордоном уже адаптуються, знаходять роботу та обживаються, а європейські держави, надаючи допомогу, водночас зацікавлені в тому, щоб ці люди жили та працювали в них постійно.

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Гладун підтримав визначення «демографічний канібалізм», яке раніше озвучив колега з Північної Македонії Влатко Гьорчев — національний координатор з питань демографії, молоді та людських ресурсів. Демограф зазначив, що держави фактично «всмоктують» українців і роблять усе можливе для їхнього неповернення, що в майбутньому погіршуватиме демографічну ситуацію в Україні. Водночас він зауважив, що не варто ставити хрест на демографічному розвитку країни.

«Тож ситуація в цьому плані дуже серйозна. Але в принципі я б не поспішав ставити хрест на демографічному розвитку України — ще зарано. Бо навіть якщо нас залишиться десь 25 мільйонів людей, за чисельністю населення ми будемо сьомою країною в Європі (якщо не враховувати РФ) — після Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Іспанії та Польщі. І це теж немала чисельність населення», — сказав він.

На думку Гладуна, під час війни Стратегія демографічного розвитку до 2040 року не має цільового фінансування, тож швидкої віддачі від неї чекати не варто. Натомість після завершення війни можна буде розраховувати на зрушення в народжуваності, смертності та поверненні частини людей — але лише за умови змін усередині самої держави.

Демограф нагадав, що українці масово виїжджали на заробітки ще з 1993 року, а на початок 2022 року посвідку на проживання в країнах ЄС мали 1,4 мільйона громадян України (трохи менше мільйона з них — через роботу). Серед причин виїзду людей до повномасштабного вторгнення він назвав низькі зарплати, брак можливостей для самореалізації, корупцію, недосконалу державну систему та тіньову зайнятість — за оцінками Мінекономіки, у 2025 році чверть населення працювала без офіційного трудового договору.

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«Тож, як на мене, зараз важливіший внутрішній стан країни, а демографія — лише його похідна. Найгірше те, що тут двосторонній зв’язок: демографія впливає на економіку, але водночас демографічний розвиток критично залежить від ситуації всередині країни», — підсумував Олександр Гладун.

Нагадаємо, раніше демограф Олександр Гладун спрогнозував, скільки людей житиме в Україні після війни. За його даними, на початок 2030 року чисельність населення на підконтрольній Україні території може становити від 25,5 до 26,8 млн осіб. Середній прогноз — близько 26,2 млн українців. При цьому жінок буде більше, ніж чоловіків, а частка дітей продовжить скорочуватися на тлі низької народжуваності та старіння населення.

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