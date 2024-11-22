Бюджет-2025: скільки грошей витратять на оборону, пенсії та яким буде курс долара

Понад два трильйони гривень на оборону, більші податки, скасування підвищення зарплат прокурорам - Верховна Рада ухвалила бюджет на наступний рік. Він знову з рекордним дефіцитом - понад півтора трильйона гривень. Покривати його планують за рахунок міжнародної допомоги та кредитів. Головним пріоритетом залишається захист від ворога. Урядовий проект бюджету після суперечок у парламенті переробили: збільшили витрати на оборону та поновили доплати вчителям.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Марії Васильєвої.

Скільки коштів закладено на оборону

У вересні прем'єр Денис Шмигаль, пояснюючи потребу у збільшенні податків, вразив громадськість зізнанням: у бюджеті 24-ого року гроші на оборону було закладено лише до літа. Бо в МВФ прогнозували, що до середини 2024 року війна в Україні закінчиться.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час Київського міжнародного економічного форуму / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

На чому грунтувався такий надмірний оптимізм міжнародних фінансистів, і чому уряд з ними погодився, сказати складно. Та на 2025 рік зробили інакше: понад два трильйони гривень мають покрити потреби оборони на весь рік. І це - рекордна сума за всю війну, яка навіть трохи перевищує фактичні витрати 2024. В попередні роки бюджет доводилось багато разів переглядати, бо грошей на захист від ворога постійно бракувало.

Саме тим, що вже недостатньо коштів, щоби платити зарплати військовим, влада пояснювала необхідність підвищити податки. В авральному режимі депутати ухвалили закон який, зокрема, збільшив військовий збір для найманих працівників з півтора до п'яти відсотків. Розраховували, що за новою ставкою його стягуватимуть уже з жовтня. Однак сталось щось, що не можуть пояснити навіть депутати "Слуги народу": президент досі не підписав законопроект, який подавався як невідкладний. А тим часом 141 мільярд гривень від нових податків уже записали в майбутні доходи бюджету.

Яким є дефіцит бюджету

Дефіцит бюджету на четвертий рік війни прогнозують на рівні майже 20 відсотків ВВП. Це - понад півтора трильйона гривень. Покривати його планують за рахунок міжнародного фінансування: уряд має залучити понад 38 мільярдів доларів.

Попри війну, Мінфін очікує на економічне зростання на рівні 2,7 відсотка ВВП, прогнозує дуже помірну інфляцію - 9 з половиною відсотків. Та незначне послаблення гривні: середньорічний курс - 45 гривень за долар.

Скільки грошей витратять на соціальну галузь

Що ж до соціального захисту, то тут знову доводиться розмазувати гроші тонким шаром по всіх численних потребах. Мінімальна зарплата становитиме 8000 гривень, мінімальна пенсія - 2300 грн. Щоправда, пенсії обіцяють проіндексувати в березні.

Але додадуть знову не дуже багато, ймовірне підвищення становитиме 10-12%. Після скандалу з фальшивими інвалідностями у прокурорів, усім прокурорам скасували підвищення зарплат. І так зекономили 3 мільярди гривень. Натомість 12 мільярдів додали на доплати вчителям: тисячу триста гривень освітяни отримуватимуть з січня, а з вересня - дві шістьсот.

Всього лиш 4 мільярди гривень в бюджеті закладено на програму "єВідновлення". За це бюджет критикувала голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. Депутатка порахувала, що такими темпами компенсації за зруйноване житло доведеться сплачувати ще півтори тисячі років. Натомість більше грошей вирішили залишити тим регіонам, які потерпають від постійних ворожих обстрілів і для яких ця зима буде найважчою. Йдеться загалом про понад 12 мільярдів гривень.

Міжнародна допомога

Уперше на військові потреби вдалось залучити гроші від міжнародної підтримки. Три роки іноземні партнери України забороняли витрачати їхнє фінансування на будь-які військові цілі. Першими переступили через власне табу британці. Міністерство оборони спрямує їх на закупівлю зброї і боєприпасів. Певною мірою полегшить фінансовий тягар від війни і прощальний подарунок Джо Байдена.

Президент США ухвалив рішення про списання боргу України на суму 4 мільярди 700 мільйонів доларів. Залишаючи Білий Дім, Байден намагається посилити Україну, в тому числі фінансово. Бо за нового президента США Україна вступає у період тривожної невизначеності. Адже наміри Дональда Трампа щодо підтримки України досі залишаються незрозумілими.

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