Бюджетна криза в США: чи дійсно для України більше не залишилося грошей і що буде далі

Російська пропаганда поширила фейк, начебто США заморозили всю допомогу Україні. Насправді, гроші ще є, як і зброя десь на півроку. Проте причини для тривоги залишаються.

Нещодавній обурливий твіт Ілона Маска на адресу Володимира Зеленського й України в цілому просто підірвав соцмережу X (колишній Twitter). Мем із зображенням українського президента, який запостив американський мільярдер, супроводжувався підписом: "Коли минуло п'ять хвилин, а ти не попросив допомоги в мільярд доларів". Як українці, так і європейці й американці дописували Маску, як, чому й в чому він не правий.

Проте, ми можемо скільки завгодно обурюватися цим постом Маска, який особисто він вважає дотепним, але гірка для нас правда в тому, що наратив про нерозуміння, навіщо Києву давати стільки грошей і допомоги, коли кінця й краю цій війні Росії проти України не видно, стає дедалі більш поширеним. Дуже активно цю тезу використовує протрампівське крило (MAGA) у Республіканській партії, приправляючи теоріями змови.

Днями The New York Times, посилаючись на американські розвіддані, написала, що Росія активує свої шпигунські мережі для просування пропаганди й теорії змови, щоб зменшити підтримку України. Ще в березні цього року західні ЗМІ повідомляли, що на відміну від Meta (а це Facebook й інші соцмережі), X Ілона Маска перестав боротися з російською й китайською пропагандою, розблокував офіційні сторінки російських держустанов тощо. Й навіть зараз, якщо зайти в колишній Twitter, не треба мати дані американської розвідки, щоб побачити, як багато постів англійською мовою щодо необхідності припинити підтримку України. І багато з них мають шалену кількість переглядів і репостів.

Саме тому нам треба збільшувати свою присутність як у соцмережі X, так і в Tik Tok, переважно англійською мовою. Бо, наприклад, після чергового брифінгу представника Держдепу США в понеділок, 2 жовтня, російська пропаганда розповсюдила черговий фейк про заморозку всієї допомоги Україні з боку США через бюджету кризу.

Тому в цьому тексті ТСН.ua розповість, чи дійсно в американському бюджеті майже не залишилося грошей на допомогу Україні, коли Конгрес схвалить повноцінний бюджет на 2024 рік, та чи є ризик, що ми там не побачимо грошей для Києва.

Політична турбулентність: як допомога Україні стала заручницею трампістів

ТСН.ua вже писав, що Україна знову стала заручницею передвиборчих баталій у США. Проте цього разу ще й баталій у лавах республіканців. Щоб запобігти "шатдауну" (так у США зветься зупинка роботи всіх американських держорганів, якщо до 30 вересня Конгрес не встигає ухвалити бюджет на наступний рік), Палата представників схвалила тимчасову бюджетну резолюцію на наступних 45 днів, викинувши з неї кошти на допомогу Україні: $6,1 млрд, які були передбачені до 17 листопада; й $24 млрд, які Адміністрація Байдена просила виділити Конгрес ще до кінця 2023 року.

Проте найцікавіше, що навіть цю бюджетну резолюцію, яку в Україні сприйняли ледь не як зраду (хоча, як інакше, адже в розпал контрнаступу наш основний донор залишається без грошей для надання нам військової допомоги), спікер Палати представників Кевін Маккарті зміг протягнути за допомогою демократів, щоб уникнути "шатдауну". Й тепер MAGA погрожує йому відставкою, адже саме голосами протрампівського крила Маккарті з 15 разу й було власне обрано спікером.

У понеділок ввечері, 2 жовтня, член Палати представників, республіканець від Флориди Метт Гетц вже подав клопотання про відставку Кевіна Маккарті з посади спікера, аргументуючи це тим, що той пішов на "таємну угоду" з демократами щодо допомоги Україні. Як пишуть американські ЗМІ, відповідне голосування має відбутися вже найближчими днями. До речі, за 234-річну історію лише двом спікерам нижньої палати Конгресу висували вотум недовіри.

Також читайте У Держдепі США висловилися щодо продовження допомоги Україні

Демократи теж перед непростим вибором. З одного боку, суто з політичних мотивів, вони не можуть своїми голосами врятувати Маккарті від відставки, проголосувавши в унісон із поміркованою частиною республіканців. Наприклад, ще навесні спікер Палати представників досяг консенсусу з Адміністрацією Байдена щодо обсягу бюджетних витрат і дефіциту, а потім став на бік протрампівського крила в лавах республіканців, які вимагають їхнього скорочення, маніпулюючи занадто великою допомогою Україні. Також Маккарті обіцяв не відкривати розслідування щодо імпічменту Байдену, а потім зробив це. З іншого боку, як пишуть американські ЗМІ, для демократів є певні вигоди щодо збереження Маккарті на посаді спікера Палати представників. Наприклад, у питанні збільшення підтримки України.

Тобто, як бачимо, Палата представників у складному політичному глухому куті. Група MAGA вдало маніпулювала на темі підтримки України, довівши аж до можливої відставки Кевіна Маккарті. Якщо Конгрес ще більше заглибиться в цю політичну турбулентність, час буде втрачено на пошук нового спікера, що паралізує Палату представників, як пише The Washington Post, а за 45 днів, тобто до 17 листопада, законодавці мають ухвалити повноцінний бюджет, де обіцяють таки передбачити до $60 млрд для України. Проте, це буде постріл собі в ногу, оскільки без грошей залишаться й вони самі.

Заморозка фінансування: чи є такий ризик для України

За словами амбасадорки України в США Оксани Маркарової, ризику припинення фінансування України з боку США немає. Наразі для Києва "зарезервовано" майже $3 млрд. Проте, за інформацією Associated Press, у листі до лідерів Конгресу, Міноборони США зазначає, що у них залишилося лише $1,6 млрд. Але й це не сенсація, адже саме про таку суму напередодні говорило українське МЗС. У понеділок, 2 жовтня, ЗМІ повідомили, що Пентагон має зброї для України ще на $5,4 млрд. Цього вистачить на відповідні постачання ще десь на шість місяців.

На брифінгу в понеділок, 2 жовтня, речник Держдепу США Метью Міллер повідомив, що фінансування за Ініціативою сприяння безпеці в Україні (USAI) та Іноземного військового фінансування (FMF) було призупинено.

"Це програми, які дозволяють нам укладати контракти для України на довгострокову перспективу. Ми не можемо зробити це без подальших дій Конгресу. Тому закликаємо Конгрес профінансувати наш запит на підтримку коротко- та довгострокової безпекової допомоги Україні в повному обсязі, а також дозволити Пентагону поповнити його запаси, які вже вичерпалися", - пояснив Метью Міллер.

Тож, як бачимо, питання подальшої військової підтримки України з боку США постало досить гостро й серйозно. В Києві не применшують цієї загрози, як про це днями написали кілька американських ЗМІ. На американському треку українська дипломатія проводить вдалу й виважену політику в розпал президентської кампанії, щоб скептики, особливо трампісти, не звинуватили Київ у втручанні в американські вибори. Водночас, нам слід посилити інформаційне інформування американців щодо рівня наданої Україні допомоги, її значення та цілей.

Як у Демократичній, так і в Республіканській партіях є більшість за збереження необхідного рівня допомоги Україні в бюджеті на 2024 рік. Проте є в обох партіях і ті, які вагаються або категорично проти. І, коли мова про республіканців, це не лише MAGA. Тому ми ще почуємо багато спекуляцій щодо цього. За будь-яку ціну Україна має зберегти американську допомогу на чинному рівні. Це дасть правильний сигнал як Європі, так і всьому світу, про відданість США в подальшій підтримці. Бо все гучніше лунає невпевненість щодо того, як саме може закінчитися війна Росії проти України, чи не буде чергової заморозки з фактичним визнанням "територіальних реалій", як того хоче Росія, та чи не вступатиме Україна до НАТО частинами, якщо взагалі вступатиме.

По-перше, слід пояснювати, що допомога Україні в розрізі всіх федеральних витрат Америки, на скороченні яких так наполягають трампісти, складає менше 1% і менше 0,3% ВВП. Це не має жодного порівняння з тим, скільки Вашингтон свого часу витратив на Ірак та Афганістан.

По-друге, США не основний фінансовий донор України, попри нарікання Трампа, мовляв, Європа недостатньо допомагає Києву. Насправді ж європейські інституції та країни вже надали Україні більше, ніж Америка.

По-третє, якщо противники подальшої підтримки України нарікають, що головний суперник США - це насправді Китай, то, що буде, якщо Київ впаде? Пекін фактично отримає зелене світло для повернення Тайваню (а деякі американські ЗМІ вже пишуть і про Філіппіни) військовим шляхом, що точно означатиме для США війну з Китаєм. Наразі українська армія протистоїть російській самотужки, американські війська за нас не воюють. Тому, інвестиція США в Україну - це передовсім інвестиція Америки у власну ж безпеку в майбутньому. Причому найдешевша інвестиція.