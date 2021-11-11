Бюро знахідок столичного метро розшукує власника торбинки з подарунками: відео

Разом із пакетом на своїх власників чекають телефони, парасольки та навіть кросівок з біркою.

До бюро знахідок столичного метро принесли пакет із подарунками, власника якого тепер розшукують через соцмережі та телебачення.

Про загадкову знахідку та умови її повернення 10 листопада йдеться в сюжеті ТСН 19:30.

Рожевий пакет із кількома коробоками, перевязаними стрічками та з написом "З днем народження" важить щонайменше три кілограми. Правоохоронці вже оглянули знахідку спеціальним пристроєм і запевнили, що нічого підозрілого в ній немає.

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Відтак пакет із подарунками оселився у коморі метрополітену у бюро знахідок на станції "Нивки". Разом із ним на своїх власників чекають телефони, парасольки та навіть кросівок з біркою.

Пані Тамара працює тут вже 14 років. За її словами, найчастіше пасажири метрополітену гублять шапки. Також тут є незліченна кількість рукавичок, а ще куртки, пальта і навіть скрипичний смичок.

У кутку – гора дорожніх сумок та валіз. А от телефони зберігаються у сейфі. Сюди вони потрапляють найчастіше розрядженими. Тому щастить знайти свій тим, до чиїх підходить зарядка від особистого телефону Тамари.

"Я підзарядила телефон, дружина власника зателефонувала і каже: - Алло! Я їй: - Так, я вас слухаю! І вона: - Я не зрозуміла, хто ви така?! Я своєму чоловікові телефоную!" - розповідає жінка.

Порожні гаманці, додає, як правило, не шукають. А от за набитим грошима якось власниця прийшла аж через два місяці.

За зберігання своєї речі жінка тоді заплатила 700 гривень: 14 гривень 40 копійок на день. Зауважимо, що вартість зберігання забутої у вагоні речі не залежить від її габаритів. "Пральна машина у нас є на зберіганні", - ділиться пані Тамара.

Аби отримати загублену річ, власник має обов'язково докладно її описати. У випадку з загубленими подарунками - господар має знати не лише кількість коробок у пакеті. "Ще одна річ, вона невеличка, але вона є, власник повинен описати її", - вказує співробітниця бюро знахідок.

Пані Тамара підозрює, що день народження, до якого готували подарунки, вже минув, однак попереду ще багато свят і диво обов’язково станеться.

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