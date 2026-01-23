ТСН у соціальних мережах

"Бив дуже сильно”: слюсар звинуватив екстренера “Динамо” у побитті, дружина Михайличенка відповіла

Колишній тренер збірної України Олексій Михайличенко потрапив у скандал. Сантехнік Микола стверджує, що отримав від футболіста удар у пах.

Ігор Бондаренко
Микола Прийщ

Микола Прийщ / © ТСН

Бійка за тепло в елітному районі столиці. Відомого футболіста та екстренера київського «Динамо» Олексія Михайличенка звинувачують у нападі на комунальника.

Потерпілий слюсар стверджує: спортсмен наніс йому професійний удар ногою в пах. Нині чоловік перебуває в лікарні з травмами статевих органів, а дружина Михайличенка запевняє — чоловік лише захищав її честь. В обох версіях розбирався кореспондент ТСН Ігор Бондаренко.

«Потемніло в очах»: версія потерпілого

Микола працює сантехніком у Печерському районі Києва вже багато років. Сьогодні замість звичних траншей він проводить час в урологічному відділенні. Показуючи свої брудні від роботи руки, чоловік не стримує образи.

Микола Прийщ, слюсар: «Подивіться на мої руки, я їх відмити не можу, вони не відмиваються… Оце у нас така робота, і тепер „вдячність“ така. Розвертається цей Михайличенко і мене ногою б’є в пах. Отам мені і потемніло. Бив дуже сильно і попав куди треба — по-футбольному».

Микола запевняє, що знає родину футболіста понад 20 років і неодноразово бував у них у квартирі. Причини такої агресії чоловік не розуміє.

«Я не знаю, чого він такий агресивний. У нього опалення автономне, чого він прилетів і бив мене — я не знаю», — каже комунальник.

«Він мене штовхнув у груди»: версія родини Михайличенків

Інцидент стався в підвалі будинку на Печерську, де розташована бойлерна. Поки сам Олексій Михайличенко не виходить на зв’язок, ситуацію прояснила його дружина Інна, яку журналісти зустріли біля під’їзду.

Інна Михайличенко, дружина футболіста: «Я якраз у цьому винна… Микола збирався йти вже, я стала і кажу: „Микола, я вас звідси не відпущу, поки ви нам не повернете воду“. І в цей момент він мене штовхає в груди».

Пані Інна стверджує, що чоловік лише заступився за неї, але самого факту побиття не було.

«Він як мій чоловік… так би вчинив кожен чоловік. Він його просто взяв за груди і вимагав вибачення».

Що кажуть сусіди та поліція?

Мешканці будинку, які вже кілька днів сидять без води та опалення, розділилися. Більшість підтримує Михайличенків, скаржачись на бездіяльність сантехніка Миколи. Кажуть: через те, що він вчасно не злив воду, труби просто замерзли. Проте підтвердити або спростувати бійку могло б відео, яке нібито знімав керівник дільниці, але знайти цей запис поки не вдалося.

У конфлікт уже втрутилися правоохоронці.

Вікторія Ковальська, старший інспектор відділу комунікації ГУНП у Києві: «Правоохоронці опитали учасників та свідків інциденту і наразі проводять слідчі дії. Потерпілому надано направлення для проходження судово-медичної експертизи, яка визначить ступінь тяжкості тілесних ушкоджень».

Поки слюсар Микола з біляшами чимчикує на процедури до лікарні, жителі печерської багатоповерхівки продовжують виживати в холодних квартирах. Хто правий, а хто винен у «футбольному» конфлікті — тепер встановлюватиме слідство.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Комунальник отримав удар ногою поміж ніг від ексголовного тренера "Динамо" Михайличенка?!

