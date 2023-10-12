ЦАХАЛ такого не очікував: на Ізраїль можуть напасти з 5-ти напрямків

У Тель-Авіві сподіваються провести блискучу операцію зі знищення терористів, яка знову заморозить конфлікт на Близькому Сході.

Ізраїль досі оговтується від атаки терористів ХАМАСу, яким вдалося не тільки прорвати кордон, але й окупувати кілька міст на півдні країни. Але це ще не кінець. Експерти вважають, що нова атака може бути уже з 5-ти напрямків. Для цього вже є перші передумови.

Хто готовий відкрити нові фронти проти Ізраїлю та чи витримає такий удар ЦАХАЛ — подробиці в ексклюзиві TSN.ua.

Найбільша помилка в історії?

З першого дня війни в Ізраїлі мережа переповнена закидами на адресу армії та розвідки Ізраїлю. Експерти вже встигли назвати прорив ХАМАСу 7 жовтня найбільшою поразкою Моссаду та ЦАХАЛу за останні 50 років. Журналісти The New York Times справедливо запитують, як маючи такі ресурси та потужну розвідку, Ізраїль проспав атаку терористів.

ЦАХАЛ критикують навіть резервісти

Проте найпалкіші звинувачення летять навіть не від аналітиків, а від резервістів. Однією з перших публічно висловилася ізраїльтянка. Як вона сама стверджує, була сержанткою у ЦАХАЛ. Службу ж проходила як раз на стіні, яка відмежовувала Сектор Гази від Ізраїлю.

Мне тоже все объяснения почему арабы смогли пройти границу - неубедительны

Был свой или свои



Израильтянка, служившая в ЦАХАЛ делится по поводу того, почему арабы не могли пойти границу pic.twitter.com/MyPu6Sma9P — kamenskiy evgeny (@odikov) October 9, 2023

“Немає жодного шансу у світі, що можливо таке наближення до паркану, щоб ми про це не знали. Спостерігачі сидять у бункері, 4 години їм не можна відводити очі від екрану. Мене будили ночами через голуба, через лелеку, який наблизився до паркану, через таргана під парканом. Як вони примудрилися зайти з тракторами, 400 людей і ніхто не звернув уваги”.

Насправді її критика небезпідставна. Стіна між Ізраїлем та Сектором Гази ніколи не була просто парканом. Це розгалужена та складна система укріплень, вогневих точок, засідок та засобів спостереження: вишок, постів і камер. Стежити за кордоном 24/7 мали з командних пунктів, чим переважно в ізраїльській армії займаються жінки. Уже за ними розміщені військові бази для швидкого реагування армії: з танками та бронемашинами.

“ЦАХАЛ провалився”

Як ми вже знаємо, вся ця махіна, схоже, дала збій. ЦАХАЛ не втримав терористів за огорожею, натомість вони прорвались вглиб території Ізраїлю. Результати нам відомі: сотні замордованих та вбитих мирних жителів, зокрема дітей, спустошені та знелюднені містечка на кордоні з Газою.

Ізраїль розмаже ХАМАС?

Наразі ж Ізраїль дещо оговтався від первинного шоку та мобілізував резервістів. ЦАХАЛ розпочав наземну операцію в Секторі Гази та вже знищив кількох ватажків ХАМАС. Успіхи ізраїльтян були доволі прогнозованими — Сектор Гази насправді невеликий анклав, який до того ж тепер відрізаний від світу.

Ізраїль залишив Сектор Гази без світла, води та палива. Крім цього Ізраїль має потужні повітряні сили, озброєні американськими винищувачами, зокрема надсучасними F-35. Але що буде, якщо за ХАМАС вступляться його союзники?



Журналісти німецького BILD припустили, хто може стати на бік ХАМАС.

Breaking



Germany’s Bild believes Israel could have five fronts in a new war: the Gaza Strip, Lebanon, Syria, Iran and the West Bank. pic.twitter.com/rUORXmg86H — Quantumdeeds (@B_Quantumm) October 11, 2023

По-перше, це ліванська Хезболла — не менш радикальне та добре організоване терористичне угрупування, яке вже довго живе у такому симбіозі із владою Лівану. До речі, ЦАХАЛ уже повідомляв, що Хезболла таки кілька разів обстріляла позиції ізраїльтян на півночі. Ізраїль одразу ж насипав у відповідь, тож цим і обмежились.

قصف إسرائيلي على الأراضي اللبنانية في تلال كفرشوبا وبلدة الماري.



Zionist artillery shelling on Lebanese territories in Kfarshuba Hills and Mariye village, soith Lebanon. https://t.co/7WYxFrvgex pic.twitter.com/qQTLHymhJI — Marwa Osman || مروة عثمان (@Marwa__Osman) October 8, 2023

Загроза з півночі

10 жовтня ізраїльтян обстріляли і сирійці в районі Голанських висот. Нагадаємо, що Ізраїль захопив їх у Сирії в 1967 році в ході Шестиденної війни та з 1981-го вважає своїми. Проте ООН це не визнає. На чолі Сирії — диктатор Башар Асад. Його знають як фаната Путіна та товариша Ірану, тож також вважають загрозою для Ізраїля.

Башар Асад і Володимир Путін / Associated Press

І ось тут ми дійшло до головної ворога — Ірану. Вони відкрито схвалюють напад і злочини ХАМАС, а також публічно закликають знищити Ізраїль. Західні ЗМІ звинувачують Тегеран у підтримці і фінансуванні вищезгаданих Хезболли і режиму Асада.

Ізраїль боїться Ірану?

Як пишуть аналітики, в Ізраїлі реально побоюються розширення війни. Тому поки в лоба не звинувачують Іран у підготовці ХАМАСу для атаки на Ізраїль. У Тель-Авіві сподіваються провести блискучу операцію зі знищення терорситів, яка знову заморозить конфлікт на Близькому Сході. Чи вийде це, поки невідомо.

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