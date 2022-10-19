"Цап-відбувайло" – Жданов пояснив, чому Путін дозволив Суровікіну з'явитися у медійному просторі

Нещодавно Сергій Суровікін, якого у РФ призначили командувачем війною проти України, дав перше коротке інтерв'ю.

Російський генерал Сергій Суровікін днями дав коротке інтерв'ю пропагандистським ЗМІ РФ. Таке рішення з боку президента Росії Володимира Путіна викликало здивування, адже до цього у російський медійний простір не допускали генералів та військове командування, окрім самого диктатора Росії.

Військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю ТСН.ua пояснив таке рішення Путіна і що на це вплинуло.

"Путін хоче дистанціюватися від цієї війни. Він не дурна людина, він розуміє, що ця війна – програшна і шанси на перемогу – майже ніякі. Україна вперто не йде на перемовини, а це означає, що припинення вогню не буде. А без оперативної паузи він не зможе зібрати резерви і відновити війська. Він буде відступати, тому він і шукає шляхи. Коли російська армія мала певні успіхи, Путін забирав всі лаври собі. Тоді ні Шойгу, ні Герасимова не підпускали до мікрофонів, чи до екрану телевізора. А тут Путін вирішив зробити такий собі блискавичник, і створити фігуру генерала Суровікіна. Суровікін звісно намагатиметься щось там робити, але, якщо буде програш Росії у війні, то всі шишки будуть валитися на нього, він буде цапом-відбувайлом у випадку провалу так званої "спецоперації". А провал фактично на сьогоднішній день – неминучий. Таким чином Суровікін повністю бере на себе відповідальність за перебіг подій на лінії фронту", - розповів Жданов.

Що відомо про Суровікіна

На початку жовтня президент РФ Володимир Путін призначив генерала Сергія Суровікіна новим командувачем Об'єднаного угруповання військ у війні в Україні.

Загалом відомо, що від березня до грудня 2017 року Суровікін командував угрупованням російських військ у Сирії. Путін оцінив його заслуги, того ж року призначивши Суровікіна командувачем Повітряно-космічних сил Росії і нагородивши званням Героя РФ. Від січня до квітня 2019 року Суровікін вдруге командував російським угрупованням військ РФ у Сирії.

Суровікін відрізняється безкомпромісним та жорстоким підходом до ведення війни. І саме через це, за деякими повідомленнями, його в армії називають "генерал Армагеддон".

Член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський вважає, що Суровікін ракетними ударами по українських містах хоче продемонструвати свою ефективність на новій посаді.

Суровікін визнав, що ситуація під Херсоном є "непростою". Він також звинуватив Україну у "підготовці масованого ракетного удару по греблі Каховської ГЕС і завдаванні масованого ракетно-артилерійського удару.

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