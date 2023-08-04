Цаплієнко "розпакував" ворожу БМП-3 – ексклюзивний трофей 15-ї бригади Нацгвардії

На Запорізькому напрямку військові з 15-ї бригади "Кара-Даг" Національної гвардії просунулися майже на 2 км. І крім територіальних здобутків, у воїнів "Гвардії наступу" цього тижня дуже важливий і знаковий трофей, який допоможе краще бити ворога.

Кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко навіть протестував новинку російського оборонпрому, яка щойно поповнила український арсенал.

Російський снаряд розірвався буквально поруч із українським бійцем. Він отримав важкі поранення, але головне – вижив.

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Боєць встиг зняти перед вибухом снаряд, який ледь не вбив його. Це відео може стати важливим доказом. Його вивчають офіцери воєнної розвідки і припускають, що боєприпас має калібр не 152, а 155 мм. Якщо це підтвердиться, то означатиме, що окупанти на Запорізькому напрямку використовують дуже рідкісний зразок своєї зброї – новітню гаубицю 2С19М1 під НАТОвський калібр, яку Росія хоче продавати до арабських країн.

Але й без цього припущення стає зрозумілим, що окупанти стягнули на південь України все найновіше, чим хизується російська промисловість.

"Цю бойову машину піхоти російський оборнпром називає ледь не вершиною сучасної бронетехніки. Що ж, 15-й бригаді Нацгвардії, яка її затрофеїла, доведеться перевірити, наскільки це відповідає дійсності. БМП-3 – її нацгвардійці захопили на російських позиціях під час просування, і першим ділом хлопці замалювали рашистський знак "Z", він був тут. Зараз машину трохи підремонтують, підлатають, і вона знову відправиться на передову. Відтепер – воювати на боці добра", – розповів Цаплієнко.

Судячи з формулярів, ця бронемашина зійшла з конвеєра у жовтні 2022 року. Росія оголосила такі БМП своєю відповіддю на американські бойові машини піхоти "Бредлі", пообіцявши масово брати їх у трофеї. Але вийшло навпаки і тепер БМП-3 – це трофей українських військових.

"Найскладніше було те, що коли її евакуювали, ворог обстріляв з поля артилерією, також системами залпового вогню "Град". Цю машину витягував танчик наш, троси буксирування злетіли з танчика, і ця машина просто поїхала в мінне поле. Але все одно вийшло все дуже добре, і вже далі її евакуювали на більш безпечну відстань від "нуля", завантажили і привезли на ремонтну базу", – розповів військовослужбовець 15-ї бригади НГУ "Кара-Даг" "Олександр".

Під час евакуації трофею цей боєць був за кермом санітарного БТРа. Ось так він рятує під вогнем тих самих поранених нацгвардійців з 15-ї бригади, які й захопили позицію з російською бронетехнікою. Вдалося зробити радіоперехоплення окупантів: вони стріляють по бронемашині з пораненими і не можуть влучити.

"Воронеже, ця бл*д*на втекла. Дими відкидає грамотно, п*зда як, нах**! Не влучили", – йдеться у розмові ворога.

Тепер завдання механіка-водія – у стислі терміни зробити так, щоб потужне озброєння ворожої техніки працювало проти колишніх господарів.

"Ну, дана машина, чесно кажучи, доволі страшна. Якщо побачиш її перед собою, то стає дуже лячно, дуже. Тому що в неї дуже добре озброєння", – зазначив "Олександр".

Попереду – три кулемети.

"Кулемети використовує механік-водій, в нього стоять електроспуски на самому кермі управління самою машиною, тобто він може направити машину в бік противника і просто відкрити вогонь зі свого місця", – пояснив військовослужбовець НГУ.

І це ще далеко не все.

"На машині купа озброєння. Крім трьох кулеметів, тут ще й дві гармати. Одна тридцятиміліметрова, ось боєприпаси до неї. Інший калібр 100 міліметрів. І, якщо такого добра в нас вдосталь, то стоміліметрові боєприпаси нам доведеться підшукати і затрофеїти", – розповів Цаплієнко.

Щоб навісити на бронемашину весь цей арсенал, російські конструктори навіть зрадили традиційній компоновці БМП – поставили двигун у кормову частину, як на танках. Кореспондент ТСН перевірив, чи він працює.

"Ну, що, вмикаємо бензоциліндричний насос. Тиснемо на кнопку стартера. Газ в підлогу. Піднімаємо оберти. Працює", – сказав Цаплієнко.

Але після детального огляду трофейної машини українські бійці наголошують – розрекламовані супервластивості БМП є лише красивою казкою для покупців на східних ринках озброєння. Адже щоб не втратити мобільність з важким арсеналом, машину вкрили тонкою бронею з алюмінію. Легкий та в’язкий метал добре тримає лише "стрілкотню". Більш серйозна зброя не залишає екіпажу шансів. Єдина можливість вижити – першим побачити противника. Саме тому на нову російську "беху" поставили ось це: багатоканальний тепловізійний комплекс управління вогнем "Содема". Росіяни називають його досягненням своєї оптикоелектронної галузі. Та, якщо чесно, начинка машини вражає еклектикою.

"Я на місці командира, тут бачу дві гармати, сто міліметрів і тридцять міліметрів. Мені складно давати експертну оцінку, наскільки сучасним є обладнання навколо мене. Але ось тут я побачив серп і молот із зіркою, і це багато про що говорить", – звернув увагу Цаплієнко.

Поруч із новітньою оптичною системою – старий непотріб, який нібито познімали з музейної техніки. І це, схоже, головний секрет російських військових технологій.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Ексклюзивний трофей: Цаплієнко "розпаковує" ворожу БМП-3, яку затрофеїла 15-а бригада Нацгвардії"

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