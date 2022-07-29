"Це - багатоходівка від РФ": Фейгін назвав справжню мету Росії у переговорах Блінкена та Лаврова

Формальна підства для дипломатичних перемовин є обмін засудженого в США росіянина на двох громадян Америки. Однак, як вважає російський адвокат Марк Фейгін, справжньою метою перемовин між РФ та США є зупинити контрнаступ ЗСУ на півдні.

Фейгін зауважує, що дипломатичну розмову, яка буде першою від початку війни в України, ініціювала російська сторона, оскільки саме вона зацікавлена у ній.

Про це російський правозахисник, опозиціонер Марк Фейгін розповів в інтерв'ю для ТСН.

"Там є формальна підстава - йдеться про обмін Бути (Віктор Бута - росіянин РФ, засуджений в США до 25 років в'язниці за нелегальну торгівлю зброєю - ред.), домовленості які уже майже досягнуті, цим займаються спецслужби та посольство. Я думаю, що це уже вирішене питання про обмін Бути на двох громадан США. Формальна пропозиція ця, але, безумовно, обговорюватимуться інші питання, які безпосередньо стосуються України. В цьому немає жодних сумнівів, і я вам скажу, незважаючи на комедію РФ, більш зацікавлена в розмові із США московська сторона. Власне, саме зараз вона це дала зрозуміти: "А давайте ми щараз обміняємо ваших засуджених в РФ громадян США". Це - баготоходівка, яка зроблена для того, щоб виникла тема для розмови посадових осіб. Я думаю, мета лише одна - зупинити контрнаступ (ЗСУ - ред.) на півдні. Я не бачу поки інших критичних підстав для Москви", - сказав Фейгін.

За припущеннями російського опозиціонера, Кремль розраховує на продовження діалогу. Оскільки РФ потрібно вирішити питання, щоб запобігти контрнаступу українських військових на півдні.

"Зернову угоду" вони уклали тоже для пом'якшення санкцій ЄС. Тепер на постачання авіазапчастин на Boеing зняті обмеження до РФ. Москва може це сприймати, як крок до початку діалогу. США позицію не змінювали. Вони таки вважали, що Україна сама буде вирішувати, йти їй на переговори з РФ чи ні. США не будуть цього ініціювати, звучали такі заяви. Але підстави для таких переговорів є. Це - питання обміну. Його Москва ініціювала саме зараз, хоча могла зробити це і раніше. Я думаю, що політична підстава має значення, на всі інші РФ начхати", - наголосив він.

Нагадаємо, невдовзі має відбутися розмова між держсекретарем США Ентоні Блінкеном та російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Наразі дата перемовин - невідома. Жодних домовленостей за спиною офіційного Києва не буде, наголошують у Держдепі.

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