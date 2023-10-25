“Це божевілля”: РФ думає вдарити по Україні космічною ракетою, Жданов пояснив деталі

Колишній голова Роскосмосу Дмитро Рогозін пропонував президенту Росії Володимиру Путіну вдарити по Україні космічною ракетою. Про це з посиланням на власні джерела й записи розмов Рогозіна з директором ракетно-космічного центру "Прогресс" повідомило німецьке видання Bild.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі сайту ТСН.ua розповів, про яку ракету йдеться та яких руйнувань вона може завдати.

Про що йшлося в розмові про космічну ракету

Видання отримало записи розмов Рогозіна з генеральним директором ракетно-космічного центру "Прогрес" Дмитром Барановим. Судячи з них, на початку січня 2023 року вони обговорювали технічні деталі організації удару по одному з великих міст України за допомогою ракети-носія, яку використовують для польотів у космос. Рогозін і Баранов вирішили, що найоптимальніше запустити її з космодрому в Плесецьку Архангельської області з вибухівкою на борту.

Баранов вважав, що головна проблема в тому, що через надзвуковий вхід до атмосфери наявні важкі фугасні авіабомби або керовані боєголовки будуть перегріватися. Рогозін обіцяв порадитися з конструктором Юрієм Соломоновим. За кілька днів той знайшов рішення, повідомляє Bild.

Вони також обговорювали ще один ризик – те, що частини ракети можуть впасти на територію Росії. Їх також турбувало, що похибка під час удару може становити від 50 до 100 км. Рогозін запитав, скільки часу знадобиться на підготовку удару. Баранов відповів, що близько шести місяців.

Bild пише, що Рогозін назвав Путіна "нашим великим і жахливим" і сказав, що передасть йому план через Антона Вайно. За даними видання, план був доведений до Путіна 16 січня. Як він відреагував на нього – невідомо.

Космічна ракета: як працює

Олег Жданов розповів ТСН.ua, що ракета, про яку йшлося в розмові Рогозіна й Баранова, не має жодного стосунку до поняття зброї. Це звичайна космічна ракета, яка використовується для виведення людей чи вантажів на навколоземну орбіту.

“Сама ідея використання такої ракети в якості зброї – це просто божевілля. Тому що ця ракета не має системи корекції управління під час польоту. Вона піднімає вантаж на висоту навколоземної орбіти і падає”, – пояснив військовий експерт.

Перший і другий ступені від’єднуються, падають і згорають у щільних шарах атмосфери. Далі головна частина коригується і йде на навколоземну орбіту. За словами Олега Жданова, вона не має системи приземлення.

“Це така дурниця. Я розумію, що Росії треба щось робити, щось казати. І тому вони вигадують ось такі байки: а давайте, ми ще космічну ракету не задіяли”, – каже ТСН.ua військовий експерт.

Він зауважив, що російський космодром “Восточный” сьогодні не готовий до пусків ракет, адже там була низка аварій. Тому РФ не використовує його для запусків своїх ракет.

Космічна ракета / Фото: The Bild

“Ось іще в чому проблема полягає. Ну, може Плесецьк, там робочий космодром. Вони можуть запустити цю ракету. А от її використання в якості зброї – це дуже сумнівно. Фактично невиконане завдання. Вона не призначена для цього”, – розповів Олег Жданов.

За його словами, оцінити масштаб руйнувань, якого може завдати така космічна ракета, нереально. Військовий експерт також звернув увагу на нестикування в розмові, яку опублікувало видання.

“Там питання ставилося, як спорядити головну частину фугасним озброєнням. Начальник космодрому каже, що її не можна вивести на орбіту, тому що йде перегрів головної частини і може статися неконтрольований вибух, з одного боку. А з іншого, тоді як космонавти, коли літають, вони перебувають там? Трошки є нестикування, які викликають усмішку”, – каже ТСН.ua Олег Жданов.

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський раніше висловив думку, що такі шалені плани в Росії обговорюватися можуть. Однак навряд чи для цього ворог використає космічну ракету, вважає він.

“Космічна ракета, якщо вона, звісно, не конвертована з континентальної балістичної ракети, це такий собі носій для доставки звичайної боєголовки. Простіше кажучи, Рогозін у цій історії, як стверджує німецьке авторитетне видання, запропонував створити велику ракету з величезною конвенційною бомбою”, – розповів Іван Киричевський в ефірі “1+1”.

За його словами, якщо росіяни справді виношують такі плани, чого не можна виключати, вони можуть використати інший, придатніший для цього засіб. Таку ракету не здатні збивати навіть США.

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