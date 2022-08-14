"Це буде гірше, ніж Чорнобиль": для чого росіяни обстрілюють Запорізьку АЕС та чим це може закінчитися
Російські окупанти постійно обстрілюють Запорізьку АЕС та місто Енергодар.
11 серпня росіяни інтенсивно обстріляли Запорізьку АЕС. На щастя, на роботу станції це не вплинуло, проте сильні обстріли продовжуються щодня. 14 серпня окупанти обстріляли Енергодар: загинув чоловік, який вийшов вигуляти собаку.
ТСН.ua зібрав усі подробиці обстрілу Запорізької АЕС та можливих наслідків ядерного тероризму росіян.
Реакція української влади на обстріли найбільшої АЕС у Європі
Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців 13 серпня наголосив, що російські війська фактично прикриваються станцією, щоб обстрілювати Нікополь і Марганець на Дніпропетровщині.
"Кожен день перебування російського контингенту на території Запорізької АЕС та в сусідніх районах нашої держави настільки збільшує радіаційну загрозу для Європи, що навіть у пікові моменти протистояння в часи холодної війни такого не було", – зауважив президент.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що обстріли російськими окупантами Запорізької АЕС, де перебувають їхні ж війська, мають певну мету.
"Навіщо Росії обстрілювати себе на ЗАЕС? Прикидаються клоунами ru-пропагандисти. Пояснюю: РФ б’є по частині АЕС, де акумулюється енергія, що живить південь України. Мета – від’єднати нас від ЗАЕС і звинуватити в цьому українську армію", – пояснив радник голови ОП.
Інший радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що російські окупанти, обстрілюючи Запорізьку АЕС, хочуть створити переговорний майданчик з Україною.
"Як завжди РФ видаватимуть велику кількість суперечливих заяв. І тут питання, чи дограються вони до того, що влучать туди, куди не потрібно. Зовсім очевидно, що це спроба створити переговорний майданчик. Вони так давно це роблять: вони кризу 2015 року створювали для створення переговорної ситуації, вони так робили у Європі. Вони діють, як терористи", - наголосив Арестович.
Ядерна трагедія: до чого призведе вибух на Запорізькій АЕС