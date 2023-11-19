“Це буде не так, як минулого року”: Коваленко розповів, якою буде зима для українців

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на Україну чекає найважча зима в історії. Однак, за словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, усе буде не так, як минулого року.

В інтерв’ю TСН.ua він розповів, що росіяни ретельно готуються до енергетичного терору і накопичують боєкомплект. Однак наша енергосистема адаптувалася.

“Це буде не так, як минулого року. Ми змогли зробити багато чого вже станом на січень 2023-го. Одеса та Одеська область найбільше потерпали від енерготерору. І там були випадки, коли зв’язку не було мобільного взагалі, не лише світла. Неможливо було знайти локацію, де воно може зловити. Фактично десь в січні ми побачили, що коли почало з’являтися світло, і наносилися навіть ракетні удари, то світло зникало не на два-три дні чи тиждень, а на дві-три години. І вже це говорило про те, що наша енергетична система адаптувалася. Щось ми вже зробили. В лютому взагалі було явище, що постійно світло було. Тільки понакупляли павербанки, екофлоу і все таке інше і на тобі”, — розповів Олександр Коваленко.

За його словами, минула зима зробила українців найбільш енерго незалежними в світі. Тому що так, як ми підготовлені до настільки екстремальних умов, не підготовлена жодна нація в світі.

“І це добре. Це, мабуть, залишиться в нас на рівні підсвідомості. Коли наші майбутні покоління будуть будувати нові будинки, вони будуть завжди думати: треба щось для енергозабезпечення, щоб було своє власне. Батареї сонячні або ще щось, щоб я був забезпечений. Бо хто знає, що може бути. У нас такий сусід, з яким у нас ніколи не буде спокою”, — розповів Олександр Коваленко.

Цього року загроза також є, але, за словами Олександра Коваленка, її не варто настільки перебільшувати — що це буде найгірша зима в історії цієї війни. Він так не вважає.

“ГУР МО України опублікувало номенклатуру, яка в них є. У росіян стільки ж ракет, як і минулого року, кількісно. Але номенклатура інша. В них менше зараз крилатих ракет, ніж було застосовано за період енергетичного терору 2022-2023. У них більше “Іскандерів”, ніж крилатих ракет Х-101, Х-555. Але вони не будуть запускати по 40 іскандерів по всій території України. У “Іскандера” обмежена дальність польоту. У них в номенклатурі ще є ракети Х-22. Але це таке собі запускати ракету Х-22 по енергетиці. По якомусь великому об’єкту — так. Який неможливо сховати під землю”, — каже Олександр Коваленко.

Він розповів, що деяку частину енергооб’єктів в Україні перевели під землю. Тому “звичайною” ракетою до них вже ворогу не дістатися.

“Ну і, окрім всього іншого, віримо в нашу протиповітряну оборону. Вона дійсно стала набагато краще та сильніша, ніж у 2022 році”, — розповів Олександр Коваленко.

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