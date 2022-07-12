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"Це буде точково": у МВС розповіли про військовий облік жінок від 1 жовтня

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"Це буде точково": у МВС розповіли про військовий облік жінок від 1 жовтня

Фото: УНІАН

Міністерство оборони України розширило перелік спеціальностей та професій, який передбачає взяття жінок віком від 18 до 60 років на облік як військовозобов'язаних.

Військовий облік для жінок стартує від 1 жовтня 2022 року. Проте масово забирати жінок до воєнкоматів наразі не будуть.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів для проєкту "Розмова про важливе" на YouTube-каналі ТСН.ua.

"Я одразу хочу уточнити, оскільки гучні заголовки, вони дали трішки не так усю цю ситуацію. Насправді, нічого особливо не змінилося. Жінки постійно були військовозобов'язаними для конкретних професій. Просто раніше цей перелік був вужчий. Зараз цей перелік розширили, зокрема тепер туди входять і жінки, які працюють на залізниці. Тому що залізниця зараз виконує надзвичайно стратегічну роль і звичайно, що вони будуть теж ставитися на військовий облік", - сказав Андрусів.

Він наголосив, що насправді для жінок нічого не змінилося і "масштабно жінок до воєнкоматів закликати не буде". 

"Це буде відбуватися точково, на низці підприємств, умовно кажучи. На цих підприємствах точково будуть звертатися до жінок цих професій і будуть просити їх стати на військовий облік і їх можуть мобілізувати", - пояснив Андрусів.

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