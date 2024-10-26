"Це будуть видатні технології": у Rheinmetall розповіли про свої заводи в Україні

Перший завод оборонного концерну Rheinmetall уже працює в Україні, другий – на підході. Компанія перебуває на шляху до будівництва порохового заводу та заводу з виготовлення боєприпасів.

Про це директор Rheinmetall Армін Паппергер повідомив в ексклюзивному інтервʼю кореспондентці ТСН Оксані Ткаченкою.

Паппергер розповів про співпрацю з українським оборонним комплексом.

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"У нас багато хороших планів. Перший завод уже працює. Українська оборонна індустрія – це наш партнер. Зараз у нас є виробниче підприємство і підприємство з обслуговування. Наприкінці року ми вже матимемо першу надсучасну бойову піхотну машину Lynx в Україні. На цей момент ми обслуговуємо бойові машини піхоти, але також головні бойові танки. Тож це дуже продуктивне спільне підприємство", – зауважив директор Rheinmetall.

Він додав, що компанія володіє 51% акцій цього підприємства.

Паппергер зазначив, що Rheinmetall перебуває на шляху до будівництва порохового заводу, заводу з виготовлення боєприпасів в Україні.

"Третій момент – це те, що ми хочемо налагодити виробництво систем ППО, щоби ви могли самі себе захищати", – повідомив він.

Директор Rheinmetall сказав, що цілком задоволений захистом цих заводів в Україні.

"Ми проводимо потужну навчальну програму для людей, щоби навчити їх, що їм там робити. Я радий, що в деяких питаннях ми можемо просуватися дуже швидко. Звичайно, що з німецького, що з українського боку інколи виникає питання бюрократії, однак врешті решт усе працює", – розповів Паппергер.

Він також поінформував про стан справ з будівництвом чотирьох заводів, створення яких Україна замовила у Rheinmetall цього року:

"Справи просуваються. Перший завод уже готовий. Другий на підході. І я тепер наполягаю на тому, щоби прискорити все це, бо часу в нас немає, ми не маємо його втрачати".

Директор оборонного концерну детальніше пояснив, якими будуть потужності цих заводів.

"Спроможності будуть дуже хорошими. Виробнича лінія №1 буде націлена на танки. Спроможності порохового виробництва та боєприпасів будуть спрямовані на подвійне або навіть потрійне виробництво за стандартами НАТО, яких у вас немає на цей момент. Адже ваша виробнича лінія досі має старі радянські стандарти. Це будуть видатні технології в майбутньому. Також буде виготовлення артилерії та боєприпасів для танків там. Більше сказати не можу", – поділився Паппергер.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Перший завод зброї готовий, другий - на підході! Гендиректор Rheinmetall про співпрацю з Україною

Нагадаємо, в червні в Україні розпочав роботу перший цех Rheinmetall з ремонту і виробництва бронетехніки. Підприємство створили спільно з "Укроборонпромом".

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