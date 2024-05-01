Це був крупний об’єкт: вчений пояснив, що спалахнуло в небі над Україною і до чого тут метеорит

Минулої ночі українці помітили яскравий спалах у небі. Незвичне світіння могли спостерігати жителі декількох регіонів України – Харківщини, Сумщини, Дніпропетровщини, Полтавщини та Запоріжжя.

Камери відеоспостереження зафіксували потужний спалах на небі, а дехто з дописувачів пише, що помітив спалах навіть на Київщині.

Що це було?

Науковці стверджують, якщо це був не якийсь військовий об’єкт, то ймовірно, йдеться про метеор або метеорит, який пролетів над згаданими регіонами та згорів у атмосфері.

"Подібні природні явища ми можемо часто бачити у нічному небі. Особливо, у період, коли стають активними метеоритні або метеорні потоки. Вони, до речі, відрізняються тим, що метеори – це космічні об’єкти, які згорають в атмосфері і не долітають до землі – ми бачимо лише спалах у небі. А є випадки, коли більші об’єкти, які не згорають в атмосфері і падають на землю, це – метеорити. Теоретично, вони можуть нести певну загрозу під час падіння", - розповідає ТСН.ua заввідділу геомагнетизму Інституту геофізики НАН України професор Михайло Орлюк.

"Гість" з сузір’я Ліри

Метеорні потоки, здебільшого, називають за сузір'ями, в яких розташовано уявні точки, з яких вилітають метеори.

Вчений додає, що космічні об’єкти, які потрапляють у нашу атмосферу і згорають або падають на землю – уламки комет.

"Коли комета летить близько до Землі, вона руйнується, а у нашу атмосферу можуть потрапляти її уламки. Найчастіше це трапляється під час активності метеорних або метеоритних потоків, які мають свої назви. Є так званий метеорний потік Ліриди із сузір’я Ліри. Він пов'язаний з кометою, яку візуально можна побачити в сузір’ї Ліри. Цей метеорний потік якраз був активним в кінці квітня. Можливо, до Землі прилетіла якась запізніла частина цієї комети і її помітили у небі України", - розповідає Михайло Орлюк.

До України могли долетіти уламки комети / колаж ТСН.ua

Метеор чи метеорит?

Вчений пояснює, що загалом таких метеорних чи метеоритних потоків, зумовлених перетином Землею метеорного рою на орбіті комети, існує досить багато.

Вони мають назви від сузір’їв Ліри, Лева, Персея, на фоні яких їх помітно. Наприклад, в серпні з’являються метеорні потоки у сузір’ї Персея, в листопаді – Леоніди.

"Тобто подібне природнє явище досить поширене. Ми часто бачимо на нічному небі, як падають "зірки" та називаємо їх зорепадом. Але бувають періоди, коли Земля перетинає орбіту якоїсь з комет, тоді такі потоки можна спостерігати частіше. Вони проявляються у вигляді таких яскравих рухомих об’єктів, які ми бачимо в атмосфері. Щодо спалаху в ніч на 1 травня, то, скоріш за все, це був крупний об’єкт. Але не відомо, чи долетів він до Землі. Можливо, він згорів у атмосфері, а може й десь упав і його виявлять вчені. Але на фоні бойових дій, це дуже складно зробити", - підсумовує науковець.

Яскраві спалахи в небі! Метеорит упав!

Цікаво, що рік тому у Києві та у інших регіонах України вже було схоже природнє явище, яке добряче налякало громадян. Тоді у вищих шарах атмосфери над Києвом вибухнув болід.

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