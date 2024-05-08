"Це для мене фронт": батько тяжкопораненого воїна, який навіть не говорив, розповів про справжнє диво

Батько уже 1 рік та 8 місяців бориться за життя свого сина, який отримав тяжке поранення в голову та не міг навіть говорити. Та попри все, батько вірив: із сином потрібно весь час спілкуватися. І сталося те, в що навіть медики не вірили - днями поранений заговорив.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Алли Пасс.

Від свого Віталіка Степан Федорович майже не відходить. Грає або співає. Разом вони переглядають кумедні відео. Батько весь час говорить до сина.

Військовий пенсіонер давно втратив дружину, старшого сина проводив на війну. А нині - повертає до життя пораненого на фронті молодшого сина.

Степан та Віталій Шумеї

"Це для мене зараз - це фронт - от тут, біля сина", - каже батько пораненого бійця Сергій Шумей.

Віталію Шумею 36 років і він столяр із золотими руками. Отримавши повістку, він пішов на фронт ще 2014 року. Повномасштабна війна застала Віталія на Житомирській трасі. Командир зенітно-ракетного комплексу, він боронив Київ. Важке вибухове поранення з чисельними переломами черепа та хребта отримав вже під Авдіївкою. У шпиталі медики прогнозів не давали. Але батько вірив: син отямиться. І хоч той ні на що не реагував - цілими днями з ним розмовляв. Це бачила волонтерка шпиталю.

"Він до Віталіка нахиляється, щось шепоче йому. Я вже почала придивлятись, щось каже і якісь подразники, подьоргування, кліпання трохи очами - вони відбувалися", - каже Ірина Тимофєєва.

Приголомшена побаченими змінами, волонтерка поділилась цією історією у соцмережах. Тоді вона попросила користувачів підтримати батька та сина. У відповідь отримала тисячі дописів. Слова підтримки зі всієї України - батько став читати сину.

"Я йому читаю, він плаче, бо вже розумів - включався. У мене самого сльози течуть", - каже Сергій Шумей.

Степан та Віталій Шумеї

Після того, як про батька та сина дізнався весь світ, один з футбольних клубів України береться оплачувати лікування Віталія. Спочатку в Іспанії, згодом в Україні. Лікарі бачать позитивну динаміку.

З лікарень батько написав стоси листів до Командування сухопутних військ, бо за понад півтора року лікування виплат пораненому синові нема. ТСН робить свій запит до них - після цього виплати на реабілітацію бійця почали надходити.

Віталій Шумей

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Для порятунку сина змусив про нього говорити весь світ! Результати не забарились!

Нагадаємо, захиснику України провели унікальну операцію із видалення пухлини з серця.

Читайте також: